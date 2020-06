Life

“Άγριες Μέλισσες”: παράτολμες αποφάσεις για τους αδιέξοδους έρωτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”, καθώς και την υπόθεση του σημερινού επεισοδίου.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου - Επεισόδιο 105

O Κλεομένης είναι αμετάπειστος στην απόφασή του, να φύγει με την Πηνελόπη στο Λονδίνο. Τότε, η Πηνελόπη θα προτείνει ένα παράτολμο σχέδιο στον Μελέτη προκειμένου να ζήσουν ελεύθεροι τον έρωτά τους. Θα το αποδεχτεί, όμως, ο Μελέτης;

Η Ασημίνα πανικοβάλλεται όταν μαθαίνει ότι ο Ιορδάνης «πολιορκεί» τη Δρόσω, καθώς τον βλέπει ως μια μελλοντική απειλή στα σχέδιά τους. Πώς θα αντιδράσει όταν η Δρόσω δείχνει να κάμπτεται απ’ την πολιορκία του;

Την ίδια ώρα, ο συνεταιρισμός θα δεχθεί ακόμα ένα πλήγμα ενώ ο Νέστορας θα κάνει μια σημαντική ανακάλυψη για τον Κυπραίο, ύστερα απ’ την επίσκεψη ενός παλιού συμπολεμιστή του.

Τα σχέδια του Νικηφόρου να εμποδίσει τη βιομηχανική ζώνη κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα, καθώς ο Δούκας πληροφορείται τις υπόγειες κινήσεις του. Ο Λάμπρος εμμένει στην απόφασή του για το διαζύγιο, φέρνοντας συνεχώς τη Θεοδοσία στα όριά της, με αποτέλεσμα μια τυχαία συνάντησή της με την Ελένη να βαφτεί με αίμα…

Δείτε αποκλειστικές εικόνες απο το αποψινο επεισόδιο, που προβλήθηκε απο "Το Πρωινό":