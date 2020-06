Πολιτισμός

“Όσα φέρνει ο άνεμος”: Η HBO απέσυρε την ταινία λόγω φυλετικών διακρίσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το έπος του 1939, με τα δέκα Όσκαρ, που θεωρείται κλασικό, αποσύρθηκε από την HBO μετά τις παγκόσμιες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία Φλόιντ.

Αφαιρέθηκε από την υπηρεσία streaming του HBO Max η ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» μετά τις αντιδράσεις για το ότι προάγει τη ρατσιστική απεικόνιση μαύρων χαρακτήρων.

Το έπος του 1939, με τα δέκα Όσκαρ, που θεωρείται κλασικό, καταργήθηκε μετά τις παγκόσμιες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, από άντρες της αστυνομίας της Μινεάπολης.

κπρόσωπος του HBO Max είπε στο Variety: «Το "Όσα παίρνει ο άνεμος" είναι προϊόν της εποχής του και απεικονίζει μερικές από τις εθνικές και φυλετικές προκαταλήψεις που, δυστυχώς, ήταν συνηθισμένες στην αμερικανική κοινωνία.

Αυτές οι ρατσιστικές περιγραφές ήταν λάθος τότε και φυσικά είναι λάθος και τώρα, έτσι σκεφτήκαμε ότι να κρατήσουμε την ταινία χωρίς κάποια εξήγηση ή αποκύρηξη θα ήταν ανεύθυνο. Όταν η ταινία επιστρέψει στο HBO Max θα περιέχει ως συμπλήρωμα μία συζήτηση γύρω από το ιστορικό της υπόβαθρο και μία αποκύρηξη αυτών των περιγραφών, αλλά θα είναι στην αρχική της μορφή, γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήταν σαν να μην υπήρξαν αυτές οι προκαταλήψεις ποτέ».

«Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε την ιστορία μας», τονίστηκε από την πλευρά της εταιρείας.

Το HBO Max δεν είναι το μόνο δίκτυο που επανεξετάζει το περιεχόμενο του την περίοδο των διαδηλώσεων. Στις 9 Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι Netflix, BBC iPlayer και BritBox, αφαιρούν τον Matt Lucas και τον David Walliam από τη σειρά σκίτσων Little Britain, από τους καταλόγους τους.