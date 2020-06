Συνταγές

“Food n’ Friends”: η Ράνια Θρασκιά και η… φλογερή δοκιμασία (εικόνες)

Η ατρόμητη παρουσιάστρια κάνει δυναμική εμφάνιση στην κουζίνα, μαζί με τον Δημήτρη.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται την Ράνια Θρασκιά.

Η λαμπερή παρουσιάστρια έρχεται στην παρέα του «Food n’ Friends» και υποβάλλεται σε μια... φλογερή δοκιμασία καθώς ο σεφ ξεκινά έναν «καυτό» διαγωνισμό.

Η Ράνια δηλώνει ατρόμητη και λάτρης των καυτερών γεύσεων γι’ αυτό και ο σεφ τής ετοιμάζει ένα φαγητό σκέτο «δυναμίτη»! Τελικά, θα φανεί τολμηρή; Θα δοκιμάσει το συγκεκριμένο πιάτο ή θα ψάχνει για πυροσβεστήρα;