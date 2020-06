Υγεία - Περιβάλλον

Αντιβιοτικά μόνο με ιατρική συνταγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνταγή θα είναι από σήμερα ηλεκτρονική και θα αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του φαρμάκου καθώς και τη δοσολογία.

Μόνο με ιατρική συνταγή θα χορηγούνται από σήμερα τα αντιβιοτικά, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υγείας που είχε ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Η συνταγή θα είναι από σήμερα ηλεκτρονική και θα αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του φαρμάκου καθώς και τη δοσολογία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής και κυρίως τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) πρόκειται για μια κατάκτηση του ιατρικού κόσμου, η οποία χρειάστηκε περίπου 50 χρόνια για να εφαρμοστεί. Σημειώνεται ότι νόμος για τη χορήγηση όλων των φαρμάκων μόνο με συνταγή γιατρού, υπάρχει από το 1973, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμοζόταν.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη σε κατανάλωση αντιβιοτικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων) καταγράφει διπλάσια χρήση αντιβιοτικών στη χώρα μας σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στην Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, δεσμεύτηκε να φέρει σχετική διάταξη που να απαγορεύει ρητά τη χορήγηση φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Και με το Νόμο 4675/2020 το έπραξε, δίνοντας ένα περιθώριο 3 μηνών για την εφαρμογή λόγω της πανδημίας.

O Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα το νόμο και τους Ιατρικούς Συλλόγους να επιβλέψουν την πιστή εφαρμογή του.