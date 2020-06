Συνταγές

“Food n’ Friends”: ο Γιάννης Σαββιδάκης και η “περιπέτεια” στην κουζίνα (εικόνες)

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης καλείται να επιδείξει μεγάλη… υπομονή, για να παρασκευάσει μια “συνηθισμένη” συνταγή.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Γιάννη Σαββιδάκη.

Ο ξεχωριστός καλλιτέχνης μπαίνει στην κουζίνα του «Food n’ Friends» για να φέρει εις πέρας μια ιδιαίτερη μαγειρική αποστολή. Αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κλασικό αγαπημένο φαγητό, που το συναντάμε στις κουζίνες όλου του πλανήτη, σε διάφορες παραλλαγές: ένα γευστικότατο τουρλού!

Η εκτέλεση της συνταγής, όμως, αποδεικνύεται κανονικό «πρόβλημα» αφού οι οδηγίες του σεφ περιλαμβάνουν σχολαστικά κοψίματα και πολλή γεωμετρία! Τελικά, ο Γιάννης θα έχει την υπομονή να ολοκληρώσει τη διαδικασία της μαγειρικής ή θα τα εγκαταλείψει όλα με αποτέλεσμα να μείνουν νηστικοί;