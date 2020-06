Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: στην απομόνωση ο Γερμανός παιδόφιλος

Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι που είχαν οριστεί αρχικά για την υπεράσπισή του.

Ο Γερμανός, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την απαγωγή και την δολοφονία της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν, αρνείται να μιλήσει για την υπόθεση, δήλωσαν οι δικηγόροι του στην γερμανική τηλεόραση.

«Ο Κρίστιαν Μπ. δεν κάνει δηλώσεις για την υπόθεση επί του παρόντος και σας ζητούμε να καταλάβετε ότι ως δικηγόροι υπεράσπισής του δεν θα κάνουμε ούτε εμείς», δήλωσε ο Φρίντριχ Φίλσερ στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Η γερμανική Αστυνομία ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι το μυστήριο της εξαφάνισης της τότε 3χρονης (πριν από 13 χρόνια) Μαντλίν, από το θέρετρο της Πορτογαλίας Πράια ντα Λους, επιτέλους θα λυνόταν, ανακοινώνοντας ότι ύποπτος για την υπόθεση είναι ένας 43χρονος Γερμανός. Χαρακτήρισε «ύποπτο για ανθρωποκτονία» τον άνδρα αυτόν και πρόσθεσε ότι πιθανόν να είναι ο δολοφόνος της μικρής.

Ο ύποπτος, τον οποίον τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν Κρίστιαν Μπ., έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν και για άλλα σεξουαλικά εγκλήματα περιλαμβανομένης της παιδικής κακοποίησης και του βιασμού παιδιών.

Ο 43χρονος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε φυλακή του Κιέλου, στη βόρεια Γερμανία, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών.

Χρειάστηκε να μεταφερθεί στην απομόνωση για την δική του ασφάλεια, όπως είπε ο Κλάους Κρίστιαν Κλάουσεν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν. Δεν του επιτρέπεται να βγει από το κελί του αν δεν συνοδεύεται από φρουρούς ασφαλείας και ποτέ την ίδια ώρα που βγαίνουν άλλοι κρατούμενοι, για να αποφευχθούν επιθέσεις εναντίον του, δήλωσε ο Υπουργός στη διάρκεια ακρόασης επιτροπής της τοπικής βουλής.

Οι δικηγόροι που ορίστηκαν για την υπεράσπισή του, παραιτήθηκαν από την υπόθεση χωρίς να αιτιολογήσουν την απόφασή τους. Αντικαταστάθηκαν από άλλους, οι οποίοι έχουν απειλήσει με αγωγές γνωστούς του πελάτη τους, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως επιθετικό και ύποπτο.

Η Μαντλίν εξαφανίστηκε από το δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου διέμενε με την οικογένειά της στις 3 Μαΐου του 2007, λίγες ημέρες πριν από τα τέταρτα γενέθλιά της, καθώς οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους σε γειτονικό τάπας μπαρ. Η εξαφάνισή της προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες του είδους αυτού των τελευταίων ετών.

Παρά τον μεγάλο αριθμό υπόπτων και σεναρίων σχετικά με το τι πιθανόν να είχε συμβεί, κανένας δεν καταδικάστηκε για την απαγωγή της και δεν βρέθηκαν ποτέ ίχνη της.

Μετά τον χαρακτηρισμό του Κρίστιαν Μπ. ως νέου υπόπτου, η γερμανική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον άνθρωπο αυτόν και στην υπόθεση ενός άλλου κοριτσιού που αγνοείται στη Γερμανία. Πρόκειται για ένα πεντάχρονο κορίτσι, ονόματι Ίνγκα, από την πόλη Σένεμπεκ του κρατιδίου Σαξονία-Άνχαλτ, το οποίο το 2015 εξαφανίστηκε μέσα στο δάσος στη διάρκεια εκδρομής με την οικογένειά του.