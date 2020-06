Πολιτική

Κοτζιάς για ΑΟΖ με Ιταλία: Λέει μισές αλήθειες ο Τσίπρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην ΥΠΕΞ αδειάζει τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα είπε για την συμφωνία με την Ιταλία το 2016.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της Κίνησης «Πράττω», Νίκος Κοτζιάς, σε σημερινή του συνέντευξη, «άδειασε» τον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Φόρουμ των Δελφών, για τη μη υπογραφή από την τότε κυβέρνηση , το 2016, ανάλογη συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΖ.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο Open ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Αρχικά να πω ότι τα διαπόντια νησιά, δεν είναι ένα είναι 11 και οι Στροφάδες δεν είναι μία, είναι δύο» και συμπλήρωσε πως «υπάρχει ένα επιχείρημα που έλεγα πάντα στους Ιταλούς ότι αυτή η κακή συμφωνία, είχε κριτικαριστεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου, καλό να το διαβάσει και ο νυν υπουργός Εξωτερικών. Αυτή η συμφωνία είχε ένα άλλοθι, ότι έγινε πριν τη συμφωνία για το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης που περιλαμβάνει ΑΟΖ, κλείσιμο κόλπων κλπ».



Στη συνέχεια αναφερόμενος στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι: «Δεν αληθεύει αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, πολύ λυπάμαι. Καταφεύγει πολύ συχνά σε μισές αλήθειες να το πω έτσι. Διότι εγώ δεν του είπα δεν το κάνουμε, εγώ του είπα κάτι άλλο το 2016-2017. Θα κάνουμε επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης αφού κλείσουμε τους κόλπους», καταλήγοντας ότι «η ΑΟΖ είναι δικαιώματα ενώ η αιγιαλίτιδα ζώνη και οι κόλποι είναι κυριαρχία. Η ΑΟΖ δεν έχει κυριαρχία».

Ο Αλέξης Τσίπρας επέρριψε στον Νίκο Κοτζιά την ευθύνη της μη υπογραφής υπό τον φόβο κριτικής από την αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως χαιρετίζει τη συμφωνία με την Ιταλία: «Είναι μία εξέλιξη που θα μπορούσαμε να την έχουμε το 2016, αλλά ο τότε υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς αποφάσισε να μην την προχωρήσει γιατί έπρεπε να παραχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα στους ψαράδες. Τότε δεν είχαμε τουρκο-λιβυκό σύμφωνο».