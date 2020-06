Life

Μέγκαν και Χάρι: “στον αέρα” τα μεγάλα σχέδια τους

Ποιες ήταν οι βλέψεις του ζεύγους που εγκατέλειψε τα παλάτια της Βρετανίας για τις ΗΠΑ και ποια ειναι η σημερινή κατάσταση, σύμφωνα με τον βασιλικό συντάκτη της Daily Mirror.

Σπίτι στο Λος Άντζελες φέρεται ότι ψάχνουν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ.

Το ζευγάρι έχει μετακομίσει στην «Πόλη των Αγγέλων» και φιλοξενείται στη βίλα του Τάιλερ Πέρι ύστερα από την αποχώρησή του από τα καθήκοντα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η Μέγκαν έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με την Disney, δανείζοντας τη φωνή της σε ήρωες της εταιρείας, ενώ εικασίες θέλουν να έχει συμφωνήσει με την εταιρεία και για μία ταινία.

Το ζευγάρι πρόκειται επίσης να ξεκινήσει μια νέα φιλανθρωπική πρωτοβουλία που ονομάζεται Archewell Foundation.

Στις νέες δραστηριότητες του ζευγαριού εντάσσονται και οι ομιλίες επί πληρωμής κάνοντας αρχή από την εκδήλωση της JP Morgan νωρίτερα αυτό το έτος.

Ωστόσο ο Russell Myers, βασιλικός συντάκτης της Daily Mirror υποστηρίζει ότι όλα τα σχέδια του ζευγαριού είναι «επί του παρόντος στον αέρα».

Σε συνέντευξή του στο Radio New Zealand, είπε: «Είχαν μεγάλα σχέδια όταν εγκαταστάθηκαν στο Λος Άντζελες... να δημιουργήσουν το δικό τους ίδρυμα και τώρα προφανώς αυτά τα σχέδια έχουν κουρελιαστεί.

Είχαν σχέδια να ξεκινήσουν δραστηριότητα στον πολύ-πολύ προσοδοφόρο κόσμο των δημόσιων ομιλιών, όπου θα μπορούσαν ενδεχομένως να κερδίσουν εκατομμύρια και εκατομμύρια λίρες σε μία μόνο εμφάνιση».