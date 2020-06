Πολιτική

Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: Θα φωνάξω τον Χαρδαλιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συστάσεις στους συγκεντρωμένους έκανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την περιοδεία του στον Εύοσμο.

Περιοδεία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης έκανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνομίλησε με καταστηματάρχες για την κατάσταση της αγοράς, στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας επικοινωνίας του προγράμματος “Μένουμε Όρθιοι ΙΙ”.

Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος συνοδευόταν από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες μετά την επαναλειτουργία των μαγαζιών τους. Όπως του είπαν χαρακτηριστικά, πρέπει να πέσουν τώρα χρήματα στην αγορά και να αξιοποιηθούν άμεσα τα 32 δισ. που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, ώστε να ανακάμψουν από την κρίση της πανδημίας.

Ο κ. Τσίπρας είχε σύντομες συνομιλίες με συνταξιούχους, αλλά και με νέους, με τους οποίους είχε χαλαρή συζήτηση για τα αθλητικά.

Η περιοδεία του κ. Τσίπρα ολοκληρώθηκε στο Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου, όπου τον περίμενε ο δήμαρχος Κλεάνθης Μανδαλιανός και στελέχη της διοίκησης. Ο δήμαρχος τον ενημέρωσε εν συντομία για τα ζητήματα της περιοχής και μάλιστα τον προσκάλεσε για καφέ. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του εξήγησε ότι το πρόγραμμά του δεν του το επιτρέπει, αλλά επιφυλάχθηκε να το κάνει σε επόμενη επίσκεψή του.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με επαγγελματίες της εστίασης του δήμου, προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Πριν ξεκινήσει την βόλτα του στα καταστήματα, ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε αντιμέτωπος με εικόνες συνωστισμού λόγω του μεγάλου αριθμού δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων. «Θα φωνάξω κατευθείαν τον Χαρδαλιά να σας μαζέψει», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητώντας να τηρηθούν οι αποστάσεις και να τον βοηθήσουν να πραγματοποιήσει την περιοδεία του χωρίς πρόβλημα.

Πηγή: GR Times, Εφημερίδα Μακεδονία