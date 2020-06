Πολιτική

Πέτσας: Ο κορονοϊός καραδοκεί και είναι άδικο να το πληρώσουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα φαινόμενα συγχρωτισμού προκαλούν εύλογη ανησυχία τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις και την συμφωνία με την Ιταλία.



«Μείζονος σημασίας εξέλιξη συνιστά η υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Είναι μάλιστα θετικό το γεγονός ότι στην πλειονότητά του ο πολιτικός κόσμος, επικροτεί, υιοθετεί και στηρίζει τη συμφωνία. Γίνεται δηλαδή καθολικά αποδεκτό ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία, μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη για την πατρίδα μας», τόνισε.

Στη συνέχεια επεσήμανε με αναφορές σε όσα τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, «η συμφωνία αίρει με γόνιμο τρόπο μία εκκρεμότητα 40 ετών. Βασίζεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Συνιστά υπόδειγμα συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονίας. Συμβάλλει καθοριστικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας». Υπογράμμισε επίσης ότι «η συμφωνία επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ καθώς και τη μέση γραμμή της Συμφωνίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας ως οριογραμμή της ΑΟΖ των δύο χωρών». Ακόμη ότι «η Συμφωνία συνοδεύεται από την κοινή δήλωση Ελλάδας και Ιταλίας για τους πόρους της Μεσογείου που εκφράζει την προσήλωση των δύο μερών στην ισόρροπη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών. Συνοδεύεται επίσης από κοινή γνωστοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αλιευτική πολιτική και γίνεται ρητή αναφορά στο δικαίωμα και την προοπτική επέκτασης της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια».

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στη Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας υπογράμμισε ότι «η Συμφωνία αποδεικνύει παράλληλα τη σταθερή επιδίωξη της χώρας μας για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Δείχνει τον δρόμο που επιλέγει η Ελλάδα και τον δρόμο αυτόν ήρθε επιτέλους η ώρα να ακολουθήσουν και οι γείτονές μας».

"Τα φαινόμενα συγχρωτισμού προκαλούν εύλογη ανησυχία"

Στην συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η χώρα συνεχίζει με προσεκτικά βήματα την πορεία για τη νέα κανονικότητα. Έναν μήνα μετά την άρση του lockdown η επιδημιολογική εικόνα παραμένει καλή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο βασικός δείκτης που παρακολουθούν οι ειδικοί ο R0 είναι χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν την ώρα που αποφασίζαμε την άρση του lockdown. Παρ’ ολ’ αυτά, κανένας δεν μπορεί να εφησυχάζει. Και προφανώς δεν εφησυχάζει η κυβέρνηση».

Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας «τα φαινόμενα συγχρωτισμού προκαλούν εύλογη ανησυχία σε όλους. Ξέρουμε άλλωστε όλοι ότι ο ιός εξακολουθεί να είναι εδώ, να υπάρχει και να καραδοκεί. Ξέρουμε ότι αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε κι αυτό μετά από τόσες προσπάθειες θα είναι άδικο για όλους. Εστιάζουμε τώρα αφενός στο ενδεχόμενο εισαγόμενων κρουσμάτων από την ώρα που η χώρα θα ανοίξει τις πύλες της στον τουρισμό κι αφετέρου στις ενδεχόμενες τοπικές εστίες, είτε αυτές αφορούν μια περιοχή, μια γειτονιά, ένα νησί, ένα νομό είτε αφορούν μία δομή, ένα σχολείο ή οτιδήποτε άλλο. Εντείνουμε τους ελέγχους παντού και προετοιμαζόμαστε για όλα».

Ακολούθως ανέλυσε πως σε «ό,τι αφορά ενδεχόμενες τοπικές εστίες δρούμε τοπικά με αποφασιστικότητα. Για παράδειγμα στην περιοχή της Ξάνθης κλείσαμε ήδη τέσσερα σχολεία. Ταυτόχρονα προχωρούμε σε συγκεκριμένες δράσεις για την οργάνωση του Συστήματος Υγείας ενόψει των αυξημένων αναγκών σε περιφερειακό επίπεδο που θα προκαλέσει η αύξηση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας». Ανέφερε επίσης πως σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το υπουργείο Υγείας και τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αύριο το μεσημέρι.

"Η διεθνής επενδυτική κοινότητα επιβραβεύει την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία της πολιτικής μας"

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας πέρασε σε θέματα που αφορούν στην Οικονομία επισημαίνοντας: «Σημειώνουμε ως εξαιρετικά θετικά τα αποτελέσματα της προχθεσινής έκδοσης δεκαετούς ομολόγου. Αντλήθηκαν τρία δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 1,57% που είναι περίπου ίσο με αυτό της αντίστοιχης έκδοσης του περασμένου Οκτωβρίου και πολύ χαμηλότερο, πιο κάτω από το μισό της έκδοση του Μαρτίου του 2019 που είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Θετικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγοραστών είναι ξένα χαρτοφυλάκια και θεσμικοί επενδυτές. Και τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι αγορές αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του σχεδίου που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Η διεθνής επενδυτική κοινότητα επιβραβεύει την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία της πολιτικής μας. Δίνει - για δεύτερη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού - ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, στην οικονομία, στην πατρίδα μας».

"Πρώτο μας μέλημα ήταν ο κόσμος της εργασίας"

Περνώντας σε θέματα που αφορούν στον τομέα της εργασίας ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, πρώτο μας μέλημα ήταν ο κόσμος της εργασίας. Για αυτό επεξεργαστήκαμε στο συνεκτικό μας σχέδιο καινοτόμα εργαλεία και προγράμματα, προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανακοινώθηκε χθες, προσθέτουμε ακόμα 190 εκατομμύρια ευρώ στη χρηματοδότηση του προγράμματος «Συν-Εργασία».

Ειδικότερα ανέφερε πως από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου,« η Πολιτεία θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών εισφορών για τον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται. Και αυτό θα συνεχιστεί και μετά τον Ιούλιο, εφόσον κριθεί απαραίτητο».

Όσον αφορά την κριτική που διατυπώθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί «κάνουμε αυτή την παρέμβαση στο πρόγραμμα Συν-Εργασία πριν αυτό ξεκινήσει», η απάντηση είναι διττή: πρώτον, γιατί νοιαζόμαστε! Νοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους. Νοιαζόμαστε για τις οικογένειές τους. Νοιαζόμαστε να είναι στη θέση τους για να συμμετέχουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας και τα οφέλη της. Δεύτερον, γιατί μπορούμε! Και μπορούμε για τέσσερις λόγους:

Αντλήσαμε 3 δισεκ. ευρώ από την πετυχημένη έκδοση 10ετούς ομολόγου. Προχωρούμε στην έκδοση μεγαλύτερου ύψους εντόκων γραμματίων, με επιτόκιο που διαμορφώνεται στα προ κορονοϊού επίπεδα. Η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού κινείται ικανοποιητικά, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η οικονομία - σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ - παρουσιάζει χαμηλότερο ρυθμό ύφεσης, υποτετραπλάσιο, σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Στο πρώτο τρίμηνο η ύφεση στην Ευρωζώνη έφτανε το 3,6%, ενώ στη χώρα μας στο 0,9% του ΑΕΠ».

"Η κυβέρνηση αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, για να κρατηθεί ο παραγωγικός ιστός"

Αναφερόμενος στο ευρύτερο πεδίο δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι υπάρχει διττό στόχος για τον οποίο:

Υπεγράφη από το Υπουργείο Οικονομικών, η δανειακή σύμβαση για το «SURE», και χορηγήθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» για την ενίσχυση της απασχόλησης. Ξεκινά η δεύτερη φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής» στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν περισσότερα από 1,4 δισ. ευρώ. 160.740 εταιρείες που προχώρησαν σε εμπρόθεσμη πληρωμή του ΦΠΑ Μαρτίου μπορούν να προχωρήσουν σε συμψηφισμό της έκπτωσης του 25%, σύμφωνα με σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που εκδόθηκε χθες.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, για να κρατηθεί ο παραγωγικός ιστός και να μείνουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους».

Για το πεδίο του κοινωνικού Τουρισμού, τόνισε επίσης ο κ. Πέτσας ότι: «σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τόσο για την οικονομία μας, ιδίως για τον τουρισμό, όσο και για την κοινωνία μας, ιδίως για τους οικονομικά αδύναμους, η κυβέρνηση αναπτύσσει άλλη μια παρέμβαση που δίνει ανάσα. Ανάσα τόσο για τον εσωτερικό τουρισμό, όσο και για τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Με αυτό το διττό στόχο ενισχύουμε και διευρύνουμε το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού. Συγκεκριμένα:

Τριπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ από 10 εκατ. ευρώ σε 30 εκατ. ευρώ.

Υπερδιπλασιάζονται, από 140.000 σε 300.000, οι ωφελούμενοι.

Επιδοτούνται, για πρώτη φορά, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και καλύπτονται πλήρως τα εισιτήρια σε ΑμεΑ.

Αυξάνεται η επιδότηση, η συμμετοχή του ΟΑΕΔ στο κόστος διαμονής και μειώνεται η συμμετοχή των δικαιούχων σε όλα τα ξενοδοχεία.

Αυξάνεται από 5 σε 6 βράδια, η μέγιστη διάρκεια των διανυκτερεύσεων του προγράμματος.

Διατηρείται το ειδικό πλαίσιο για κοινωνικό τουρισμό στη Λέσβο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Χίο και την Κω, ενώ εντάσσεται σε αυτό, για πρώτη φορά, και ο Νομός Έβρου.

Παρατείνεται, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2019-2020 (στο πλαίσιο του οποίου παραμένουν 113.000 επιταγές) ενώ το πρόγραμμα του 2020-2021 θα ξεκινήσει 1η Αυγούστου».

Τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργούμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε αρχικά στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στη συνέχεια, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

Για την ψηφιακή διακυβέρνηση, επεσήμανε πως η κυβέρνηση «προχωρά τώρα στην ψηφιοποίηση των δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων μέσω του gov.gr . Γίνεται άλλο ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού, που διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει σημαντικά στον παραμερισμό της γραφειοκρατίας. Η ψηφιοποίηση αυτή θα εκτυλιχθεί σε τρεις φάσεις, ανά δέκα ημέρες, και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης. Η δεύτερη την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης. Και η τρίτη το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου».

Και αναφέρθηκε σε όσα είπε ο πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη που είχε με τους συναρμόδιους Υπουργούς - για μια πολύ σημαντική τομή που βελτιώνει έμπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία του Δημοσίου. «Αξίζει να σημειωθεί ότι θα βάλει τέλος σε 6,6 εκατομμύρια επισκέψεις σε Δημαρχεία και ΚΕΠ κάθε χρόνο. Και ότι μόνο το κόστος για τα πιστοποιητικά που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ για το ελληνικό δημόσιο».

Όσον αφορά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, σήμερα, στις 4 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Όπως είπε ο κ. Πέτσας «στην τηλεδιάσκεψη αναμένεται να συζητηθούν τρία θέματα:

προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020, με έμφαση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η τουρκική προκλητικότητα, σε συνέχεια της επιστολής που έστειλε ο πρωθυπουργός στον κ. Μισέλ στις 3 Ιουνίου.

Η αποτελεσματικότητα διεθνών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η «Επιχείρηση Ειρήνη».

Στις 5 το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με τον καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Νάιαλ Φέργκιουσον στο πλαίσιο του Delphi Εconomic Forum.

Αύριο Παρασκευή, στις 10 το πρωί, θα απαντήσει στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με θέμα «Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία».

Τέλος, το Σάββατο 13 Ιουνίου θα μεταβεί στη Σαντορίνη, ενόψει του ανοίγματος του τουρισμού στη χώρα μας».