Life

Τζορτζ Φλόιντ: “νέα επιτυχία” για παλιό τραγούδι των N.W.A.

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλματώδης αύξηση σε streaming καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες, για το τραγούδι απο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 32 χρόνια!

Την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία της Μινεάπολης είχαν γράψει πάνω σε πλακάτ που είχαν φτιάξει στο σπίτι τους και έκαναν γκράφιτι σε τοίχους τον τίτλο τραγουδιού των N.W. A, ενός τραγουδιού-κατηγορία κατά της αστυνομίας. Και το ηλικίας 32 ετών τραγούδι από το LP «Straight Outta Compton» γνώρισε αύξηση σχεδόν 300% σε streaming.

Στο τραγούδι, επί έξι λεπτά οι MC Ren, Ice Cube και Eazy-E είναι οι εισαγγελείς κατά τού με υπερβάλλοντα ζήλο Los Angeles Police Department, κατηγορώντας τους αστυνόμους ότι σταματούν τα αυτοκίνητα στα οποία επιβαίνουν και τους βγάζουν έξω και ότι εισβάλλουν στα σπίτια τους. Δικαστής είναι ο Dr. Dre.

Τόσο ο Ice Cube όσο και ο MC Ren ήταν 19 χρόνων όταν ηχογράφησαν το «F* THA POLICE». Η πρόσφατη άνοδος της δημοφιλίας του τραγουδιού δεν είναι, ωστόσο, ευπρόσδεκτη από τα μέλη της μπάντας. Μιλώντας στο τηλέφωνο με το περιοδικό Rolling Stone, ο MC Ren χαρακτήρισε «ατυχή» την εξέλιξη. «Πολλοί θα ήταν ευτυχείς με το streaming τραγουδιού τους, αλλά είναι ατυχές, γιατί δες πώς συνέβη: ο George Floyd - αυτό ήταν μια απίστευτη βλακεία. Ως εδώ και μη παρέκει» είπε.