ΠΟΜΙΔΑ για μειώσεις ενοικίων: τι δικαιούνται ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Εγκύκλιο με αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα χαμηλότερα μισθώματα, λόγω του lockdown, εξέδωσε η Ομοσπονδία.

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει η εγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ για τις μειώσεις ενοικίων:

Ποια μισθώματα μειώνονται κατά 40%:

Τα μισθώματα των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή της αρχής ή έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοιού, για τους παρακάτω μήνες. Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας των εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων, όπου μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος ΣΣ εργαζομένου, και εφόσον συνεχίζει να τελεί σε αναστολή. Τα μισθώματα της φοιτητικής κατοικίας των τέκνων των ως άνω εργαζομένων, και εφόσον τουλάχιστον ένας εκ των γονέων συνεχίζει να τελεί σε ανατολή. Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας ναυτικών, εφόσον η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

Για ποιούς μήνες δικαιούνται μείωση οι ενοικιαστές:

ΜΟΝΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΙΟ: Επιχειρήσεις που χαρακτηρίστηκαν τον Απρίλιο ως πληττόμενες δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού χωρίς όμως ποτέ να κλείσουν (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ. ελεύθεροι επαγγελματίες). * ΜΑΡΤΙΟ –ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΙΟ – ΙΟΥΝΙΟ: Επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή της αρχής (με ειδικά & έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους), (συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου και των επιχειρήσεων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού). * Δείτε σχετικά στο www.pomida.gr την απόφαση του Υφυπ. Οικονομικών με αριθμό 1135/9.6.2020. Εως και ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ: Επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, για τις οποίες η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολή μέρους του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις επεκτείνεται για όσο χρόνο εξακολουθούν οι επιχειρήσεις αυτές να πλήττονται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020. Με το νόμο 4690/2020 παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), να προσδιορίζει τις πληττόμενες ως άνω επιχειρήσεις ανά κλάδο και μήνα. Όπως έχει ανακοινωθεί, η παράταση αυτή θα αφορά επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.

Τι δικαιούνται οι εκμισθωτές:

Διευκρίνιση (του αυτονόητου) ότι στις φορολογικές δηλώσεις του 2021 δεν θα συμπεριληφθούν τα ποσά της μείωσης του 40%, παρά μόνον το εισπραχθέν 60%. Φορολογικό συμψηφισμό ποσοστού 30% από την απώλεια του 40% των ενοικίων, με υποχρεώσεις του φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης 2019 ή του ΕΝΦΙΑ 2020. Διαδικαστικά κάθε εκμισθωτής θα δηλώσει σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εντός του Ιουνίου 2020 τις ενεργές μισθώσεις του και τα ποσά μείωσης που υπέστη σε κάθε μια από αυτές, τα οποία και θα αποδεχθούν οι μισθωτές, ρητά ή και σιωπηρά αν δεν εναντιωθούν στη δήλωση του εκμισθωτή. Για τα φυσικά πρόσωπα/εκμισθωτές των παραπάνω επιχειρήσεων και εργαζομένων, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους κατά τέσσερις (4) μήνες και για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των σχετικών οφειλών που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και μετά.