Κοινωνία

Έβρος: Διπλασιάστηκαν οι μεταναστευτικές ροές σε ένα 24ωρο

Αστυνομικοί απέτρεψαν την είσοδο εκατοντάδων μεταναστών. Σε επιφυλακή το Λιμενικό, μετά από πληροφορίες για κινητικότητα στα τουρκικά παράλια.

Διπλασιασμός των μεταναστευτικών ροών καταγράφηκε την Τρίτη στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στον Έβρο, με τη μεγαλύτερη πίεση να παρατηρείται τις βραδινές ώρες σε Τυχερό και Φέρες.

Σε διάστημα 24 ωρών, οι αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν την είσοδο σε περισσότερους από 400 παράτυπους μετανάστες. Πρόκειται για ποσοστιαία μεταβολή που αγγίζει το 100% καθώς οι αποτροπές τις προηγούμενες ημέρες κυμαίνονταν μεταξύ 200-250, όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα “Καθημερινή”.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι περισσότεροι από τους μετανάστες που κατάφεραν να φτάσουν στα σύνορα είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Κωνσταντινούπολη.

Αξιολογούνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ομάδες 500-1.000 ατόμων μετακινούνται και νοτιότερα, προς τις παράκτιες περιοχές της Τουρκίας.

Ανησυχία στο Αιγαίο

Αντίστοιχη ανησυχία υπάρχει και στο Λιμενικό. Στελέχη του αποκάλυψαν χθες στην “Καθημερινή” ότι τις τελευταίες δύο ημέρες βρίσκονται σε επιφυλακή έπειτα από πληροφορίες για μετακίνηση σημαντικού αριθμού μεταναστών προς τις ακτές της Τουρκίας, απέναντι από τη Λέσβο, την Κω, το Φαρμακονήσι και αλλού.

Η εικόνα πάντως που μεταδίδουν τα τέσσερα εναέρια μέσα (τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο) που περιπολούν στα σύνορα υπό την ομπρέλα του Frontex, δεν είχε επιβεβαιώσει τους φόβους των στελεχών του Λιμενικού.

Περισσότερο καθησυχαστικοί εμφανίζονται αξιωματούχοι από κεντρικές υπηρεσίες και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αποδίδουν την αύξηση των ροών στην εποχικότητα του μεταναστευτικού φαινομένου και όχι σε μια οργανωμένη προσπάθεια των τουρκικών αρχών να αυξήσουν την πίεση στα σύνορα, όπως εκείνη του περασμένου Φεβρουαρίου.

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, στο Ανατολικό Αιγαίο οι απόπειρες παράτυπων μεταναστών να καταπλεύσουν με βάρκες σε ελληνικά νησιά ανέρχονται κατά μέσον όρο σε 3 με 4. Διαπιστώνεται η χρήση μεγαλύτερων σκαφών από τα κυκλώματα των διακινητών - πιθανόν για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να αυξήσουν κατά 10 με 15 άτομα τον αριθμό των διακινούμενων ανά δρομολόγιο. Στη Λέσβο επίσης, υπήρξαν περιστατικά που οι διακινούμενοι μετέφεραν κρυμμένη στα πόδια τους και δεύτερη μηχανή έτσι ώστε μετά την καταστροφή της πρώτης από άνδρες του Λιμενικού (σ.σ. πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά το τελευταίο διάστημα) να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις ακτές των ελληνικών νησιών.