Πολιτική

Μητσοτάκης - Σαρλ Μισέλ: τηλεδιάσκεψη για τις τουρκικές προκλήσεις και την επιχείρηση “IRINI”

Το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνεται στα βασικά θέματα της ατζέντας στην συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τηλεδιάσκεψη με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει σήμερα στις 4μ.μ. (ώρα Ελλάδος), ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Προέδρου του Συμβουλίου της ΕΕ θα βρεθεί το βασικό θέμα της Συνόδου Κορυφής της 19ης Ιουνίου που είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 και το σχέδιο της Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με πηγές του Συμβουλίου της ΕΕ, στην τηλεδιάσκεψη των δύο ανδρών θα συζητηθεί και το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλε προ ημερών ο Έλληνας πρωθυπουργός στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πάντως, σύμφωνα με τον Στέλιο Πέτσα στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί και η αποτελεσματικότητα ευρωπαϊκών δράσεων όπως η επιχείρηση IRINI μετά το χθεσινό θρίλερ με το φορτηγό πλοίο με προορισμό τη Λιβύη που συνόδευαν τέσσερα πολεμικά πλοία.

Ειδικά για το τελευταίο θέμα ερωτηθείς ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι «οι επιχειρησιακοι κανόνες της επιχείρησης Irini καθορίζονται από την ΕΕ αλλά πρέπει να έχουν αποτελεσματικότητα και αυτό θα θέσει ο πρωθυπουργός στον κ. Μισέλ».

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αναστασιάδη

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Αναστασιάδης συνομίλησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με αιχμή την τουρκική προκλητικότητα και τον συντονισμό τους ενόψει και των χωριστών τηλεδιασκέψεων που θα έχουν αμφότεροι τις επόμενες ώρες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, κ. Josep Borrell.