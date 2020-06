Πολιτική

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - Σαρλ Μισέλ

Τι ειπώθηκε κατά ην συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κύριο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η προπαρασκευή της τηλεδιάσκεψης των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, επί της επιστολής που απέστειλε ο κ. Μητσοτάκης, στις 3 Ιουνίου, προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβε μέρος ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, Josep Borrell.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αναστασιάδη

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Αναστασιάδης συνομίλησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με αιχμή την τουρκική προκλητικότητα και τον συντονισμό τους ενόψει και των χωριστών τηλεδιασκέψεων που θα έχουν αμφότεροι τις επόμενες ώρες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, κ. Josep Borrell.