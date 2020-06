Πολιτική

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένη πλειοψηφία στα άρθρα για τη διαγωγή και την Τράπεζα Θεμάτων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ονομαστικών ψηφοφοριών.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οδεύει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Αναβάθμιση του Σχολείου» μετά την υπερψήφισή του «κατά πλειοψηφία» από την ολομέλεια της Βουλής. Με αυξημένη πλειοψηφία έγιναν δεκτά το άρθρο 5 του νομοσχεδίου, για την αναγραφή της διαγωγής, και το άρθρο 9, για την Τράπεζα Θεμάτων στις εξετάσεις του Λυκείου. Η αρχή του νομοσχεδίου, αλλά και ορισμένα άρθρα αυτού, τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, μετά από σχετικά αιτήματα βουλευτών του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα αποτελέσματα των ονομαστικών ψηφοφοριών έχουν ως εξής:

Επί της Αρχής: ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 124, ΠΑΡΩΝ 0, Σύνολο 282.

Επί του άρθρου 5 για την αναγραφη του χαρακτηρισμού της διαγωγής των μαθητών στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μετά από αίτημα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ): ΝΑΙ 168, ΟΧΙ 115, ΠΑΡΩΝ 0, Σύνολο 283.

Επί του άρθρου 9 με το οποίο συνιστάται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) και καθορίζεται ότι τα θέματα των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων για τις προαγωγικές εξετάσεις των Α και Β Λυκείου και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου θα προέρχονται σε ποσοστό 50% από την ΤΘΔΔ (μετά από αίτημα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ): ΝΑΙ 187, ΟΧΙ 96, ΠΑΡΩΝ 0, Σύνολο 283.

Επί του άρθρου 50 που τροποποιεί τις διατάξεις για τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό νηπίων, προνηπίων και μαθητών (μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ): ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 125, ΠΑΡΩΝ 0, Σύνολο 283.

Επί των άρθρων 68 και 70 (το 68 μετά από αίτημα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και το 70 μετά από αίτημα ΣΥΡΙΖΑ) με τα οποία «καθορίζεται η συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων Διοίκησης των πανεπιστημίων και ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα αναφορικώς με την προκήρυξη και τη διεξαγωγή των εκλογών». Στο άρθρο 68: ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 115, ΠΑΡΩΝ 10, Σύνολο 283. Στο άρθρο 70: ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 106, ΠΑΡΩΝ 19, Σύνολο 283.

Επί του άρθρου 73 που καθορίζει τους δικαιούχους μετεγγραφής (μετά από αίτημα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ): ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 115, ΠΑΡΩΝ 10, Σύνολο 283.

Επί του άρθρου 82 με το οποίο ρυθμίζεται η διαδικασία ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων σπουδών και ορίζεται ο?τι αυτά απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός ΕΕ (μετά από αίτημα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ): ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 119, ΠΑΡΩΝ 6, Σύνολο 283.

Επί των άρθρων 96, 97, 98 που ρυθμίζουν εκ νέου τη διαδικασία εκλογής κοσμήτορα, προέδρου και αναπληρωτή προέδρου Τμήματος, και διευθυντή Τομέα, αντιστοίχως, επιφέροντας αλλαγές στη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος και ορίζοντας, για τις πρώτες δύο κατηγορίες, διεξαγωγή της εκλογής με ηλεκτρονική ψηφοφορία (μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ). Στο άρθρο 96: ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 115, ΠΑΡΩΝ 10, Σύνολο 283. Στο άρθρο 97: ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 125, ΠΑΡΩΝ 0, Σύνολο 283. Στο άρθρο 98: ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 115, ΠΑΡΩΝ 10, Σύνολο 283.

Απουσίασαν από την ψηφοφορία, αλλά έστειλαν επιστολή με την οποία γνώρισαν την πρόθεση ψήφου τους, οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής κκ Αρβανιτίδης, Πάνας και Λιακούλη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κκ Αλ. Τσίπρας, Φάμελλος, Σκουρλέτης, Νοτοπούλου, Μουζάλας, Γιαννούλης, Αυγέρη, Αμανατίδης και Τριανταφυλλίδης. Σημειώνεται ότι οι επιστολές αυτές δεν συνυπολογίζονται αλλά καταχωρίζονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.