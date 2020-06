Κόσμος

Κομισιόν: Σταδιακή άρση ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και το σταδιακό άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων της.

Της Μαρίας Αρώνη

Την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ ως τις 15 Ιουνίου και το σταδιακό άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από την 1η Ιουλίου, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συνιστά στις χώρες της ζώνης Σένγκεν και στα κράτη που συνδέονται με αυτήν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), να άρουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ως τις 15 Ιουνίου. Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει σε κάθε κράτος μέλος. Η Ισπανία για παράδειγμα, έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα ανοίξει τα σύνορά της πριν την 1η Ιουλίου.

Σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί ο περιορισμός των μη απαραίτητων ταξιδιών στην ΕΕ ως τις 30 Ιουνίου. Από την 1η Ιουλίου και μετά , η Επιτροπή συνιστά οι περιορισμοί να αρθούν για συγκεκριμένες χώρες που θα επιλεγούν «από κοινού από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, βάσει ενός συνόλου αρχών και αντικειμενικών κριτηρίων», συμπεριλαμβανομένης της επιδημιολογικής κατάστασης στις τρίτες χώρες και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νόσων και Πρόληψης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή συνιστά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία) από την 1η Ιουλίου, δεδομένου ότι η επιδημιολογική τους κατάσταση είναι παρόμοια ή καλύτερη από αυτήν της ΕΕ.

Η Επιτροπή τονίζει ότι οι άρσεις των περιορισμών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να γίνουν «συντονισμένα» και «ομοιόμορφα». «Καθώς οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην ΕΕ μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα από τη μια χώρα στην άλλη, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν σε έναν κοινό κατάλογο χωρών εκτός ΕΕ για τις οποίες μπορούν να αρθούν οι περιορισμοί ταξιδιού από την 1η Ιουλίου, ο οποίος θα επανεξετάζεται τακτικά», τονίζει η Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται, ότι η απαγόρευση των μη απαραίτητων ταξιδιών από και προς τις χώρες της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαρτίου για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.