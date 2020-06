Life

“The 2Night Show”: ξεχωριστή η παρέα του Γρηγόρη την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικές συζητήσεις με δύο κυρίες από τον χώρο του θεάματος και της πολιτικής και μια ιδιαίτερη συνέντευξη με τον “καφετζή” της σειράς “Άγριες Μέλισσες”.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται την Φλορίντα Πετρουτσέλι, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη, λίγες μόλις μέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Μεταξύ άλλων, μιλά για το πώς βίωσε τη γέννηση του παιδιού της, εν μέσω καραντίνας, αλλά και για την ανησυχία που πέρασε, λόγω του κορονοϊού, για τη μητέρα και τα αδέλφια της, που ζουν στην Ιταλία.

Τέλος, αναφέρεται στην ευτυχία και την πληρότητα που νιώθει στο πλευρό του συζύγου της, ενώ αποκαλύπτει τα καινούργια της τηλεοπτικά σχέδια και τις προτάσεις που έχει δεχθεί.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογυιού.

Γιατί δήλωσε μηδενικό εισόδημα; Τι γνώμη έχει για το κλείσιμο και τα βαριά πρόστιμα των καταστημάτων, στη Μύκονο; Η γοητευτική πολιτικός εξηγεί γιατί έγινε αντικείμενο αρνητικών και χλευαστικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από ομιλία της στη Βουλή, λόγω της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής που έχει, ενώ δηλώνει πληγωμένη με τα όσα ειπώθηκαν για εκείνη.

Τέλος, εκφράζει το άγχος και την επιθυμία να αποκτήσει ένα παιδί στο άμεσο μέλλον.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Αλέξανδρος Καλπακίδης.

Ο αγαπημένος «καφετζής», από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες», μιλάει για τα παιδικά χρόνια που πέρασε στην Ελλάδα, μακριά από τους γονείς και τον αδελφό του που ζούσαν στη Γερμανία. Επίσης, αποκαλύπτει τα επαγγέλματα που έχει κάνει στη ζωή του, μέχρι να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο και να γίνει ηθοποιός.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow