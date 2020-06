Τεχνολογία - Επιστήμη

Συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Εντοπίστηκαν χρήστες που είχαν πρόσφορα προς διαμοιρασμό πάνω από 2.500 αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων!

Για πορνογραφία ανηλίκων κατηγορούνται τέσσερα άτομα, ηλικίας από 31 έως 56 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σημειώνεται, ότι συνελήφθησαν οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι δράστες, που κατοικούν σε περιοχές της Αττικής, κατείχαν και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό ψηφιακά αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, εντοπίστηκαν χρήστες που είχαν πρόσφορα προς διαμοιρασμό τουλάχιστον 2.572 αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κάνοντας χρήση διαφορετικών ηλεκτρονικών ιχνών υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε αστυνομικές έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορούμενων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: Πέντε εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, 4 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και δύο κάρτες μνήμης. Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα βρέθηκε πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων στην κατοχή των τριών ατόμων που συνελήφθησαν, ενώ όσον αφορά τον τέταρτο κατηγορούμενο ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στην παράνομη δραστηριότητα.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος του ατόμου που δεν συνελήφθη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.