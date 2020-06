Πολιτική

Η απάντηση της Αθήνας στην πρόκληση Τσαβούσογλου για την ΑΟΖ

Το καυστικό σχόλιο διπλωματικών πηγών στη δήλωση του Τούρκου ΥΠΕΞ ότι η «συμφωνία με την Ιταλία είναι υπέρ της Τουρκίας»...

"Πληρωμένη" απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλο ότι «η συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την ΑΟΖ είναι θετική για την Τουρκία και της δίνει δίκαιο για τη συμφωνία της με την Λιβύη».

Επισημαίνουν τις ανακρίβειες του Τούρκου ΥΠΕΞ και τον παραπέμπουν στο κείμενο της ελληνοϊταλικής συμφωνίας.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Χαιρόμαστε που ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, η οποία κατοχυρώνει πλήρως τα δικαιώματα των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, διότι αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία μεταβάλλει τη μέχρι σήμερα στάση της και έρχεται σε αντίθεση με την υιοθέτηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Βεβαίως, συνεχίζει να έχει μια τάση επιλεκτικής ανάγνωσης του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, αλλά θα τον συμβουλεύαμε να βλέπει το δάσος και όχι το δέντρο.

Όσον αφορά την ουσία πάντως της Συμφωνίας Ελλάδας – Ιταλίας και τις ανακρίβειες που επικαλείται ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, θα ήταν σκόπιμο να έχει ως πηγή πληροφόρησης το ίδιο το κείμενο τις συμφωνίας».

Επικριτικά σχολίασε τη συμφωνία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος εκτιμώντας ότι «η κυβέρνηση άνοιξε κερκόπορτα στος Τούρκους».