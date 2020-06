Υγεία - Περιβάλλον

Επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά στην Ελλάδα

Ενεργοποιείται η λίστα και για μεταμοσχεύσεις σε παιδιά από αποβιώσαντες δότες. Τι δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, σε δήλωση του αναφέρει ότι «μέσα στην στην πανδημία, αποδείξαμε ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πέρα και πάνω από όλα. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού».

Όπως προσθέτει στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας, «στο πλαίσιο αυτό, από τον περασμένο Φεβρουάριο αδειοδοτήσαμε την επέκταση του προγράμματος Μεταμοσχεύσεων Νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου και για Μεταμοσχεύσεις Νεφρού σε παιδιά, σε συνεργασία με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο “Αγλαΐα Κυριακού”.

Μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2020, έγιναν με επιτυχία τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά από ζώντα δότη.

Το πρόγραμμα που ανεστάλη για τρεις περίπου μήνες λόγω κορονοϊού, έχει ήδη επανεκκινήσει και προγραμματίζονται έξι ακόμα παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη εντός του 2020».

Και ολοκληρώνει τη δήλωση του ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι, «σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ενεργοποιείται η λίστα και για μεταμοσχεύσεις σε παιδιά από αποβιώσαντες δότες. Από τα 12 παιδιά που αναμένουν μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τα 5 που διαμένουν στη Νότια Ελλάδα πρόκειται να μεταφερθούν στη λίστα του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν ελλείψεις που προϋπήρχαν σε μηχανικά μέσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, έδωσα εντολή στον Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσουν άμεσα σε διαγωνισμό για τις σχετικές προμήθειες.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το σχεδιασμό μας για ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο πλευρό των συμπολιτών μας».