Πολιτισμός

Έκκληση Σακελλαροπούλου στον Μπακογιάννη για τον “Αττικόν”

Η ΠτΔ, ζήτησε από τον δήμαρχο Αθηναίων, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου που στεγάζει τον κινηματογράφο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος την ενημέρωσε σχετικά με τις παρεμβάσεις του δήμου στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των έργων για τον Μεγάλο Περίπατο, η πιλοτική εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε σήμερα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχήθηκε τα έργα να συμβάλουν στην αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πρωτεύουσας, ενώ επεσήμανε ότι το ιστορικό κέντρο της πόλης πρέπει να γίνει ξανά πόλος έλξης και να αποκτήσει τη ζωντάνια που του αξίζει.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου που στεγάζει τον κινηματογράφο “Αττικόν”, προκειμένου να κλείσει μια επί χρόνια ανοιχτή πληγή στην καρδιά της Αθήνας».