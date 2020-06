Οικονομία

“Λουκέτο” και πρόστιμο σε beach bar της παραλιακής (εικόνες)

Απίστευτες σκηνές με περίπου 1.000 άτομα να συνωστίζονται ασφυκτικά, παρά τις απαγορεύσεις και τις συστάσεις.

Τουλάχιστον 1.000 άτομα συνωστίσθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, σε γνωστό beach bar της παραλιακής, στο ύψος του Αλίμου.

Όπως είναι επόμενο, όλα τα μέτρα και οι συστάσεις για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού πήγαν… περίπατο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στο μαγαζί μπήκε «λουκέτο» δυο μηνών και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το event διαφημιζόταν τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα στα social media

