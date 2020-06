Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Που και πότε αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τι συνιστούν οι γεωπόνοι στους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι την Παρασκευή ο καιρός, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σποραδικοί όμβροι και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα δυτικά ηπειρωτικά, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για την ύπαρξη ωίδιου στο αμπέλι. Το στάδιο της καρπόδεσης και οι 2-3 εβδομάδες που ακολουθούν είναι μία περίοδος πολύ κρίσιμη για την ανάπτυξη της ασθένειας και οι ζημιές που προκαλούνται είναι συνήθως καταστροφικές για την καλλιέργεια. Η προστασία των βοτρύων από τον μύκητα σε αυτή την περίοδο θεωρείται επιβεβλημένη. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την γρήγορη επέκταση της ασθένειας.

Συνιστάται άμεσα σχολαστικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Η ένταση της ασθένειας μειώνεται με μία σειρά καλλιεργητικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέματα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισμό και την έκθεση στο φως της βλάστησης και των βοτρύων. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

