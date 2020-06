Οικονομία

Βρούτσης: αισιόδοξα μηνύματα από την αγορά εργασίας

Καταγράφηκε, μεταξύ άλλων, αύξηση της πλήρους απασχόλησης τον Μάιο και μείωση της ανεργίας τον Μάρτιο.

«Τα δεδομένα της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, όπως αυτά αποτυπώνονται ψηφιακά στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” για τον μήνα Μάιο 2020 συνεχίζουν να είναι θετικά και αυτόν το μήνα, ακολουθώντας τη γενική τάση εξομάλυνσης της αγοράς εργασίας καθώς σταδιακά αποκλιμακώνονται τα έκτακτα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα», αναφέρει σε δήλωση του ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια ο κ. Βρούτσης, «το ισοζύγιο τον μήνα Μάιο 2020 κατέγραψε αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 32.975 θέσεις εργασίας (Σχ. Ι). Παράλληλα, τον Μάιο του 2020 οι απολύσεις ήταν λιγότερες κατά 151.958 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2019 που είχαν ανέλθει στις 218.240 θέσεις εργασίας.

Το θετικό ισοζύγιο της ΕΡΓΑΝΗ για το μήνα Μάιο, μέσα στην ένταση της κρίσης, δείχνει ότι αποφύγαμε, μέχρι τώρα, το μεγάλο κύμα των απολύσεων. Παράλληλα, λαμβάνεται ως ένα ιδιαίτερα θετικό και αισιόδοξο μήνυμα η αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 55,46% για το μήνα Μάιο του 2020 έναντι του 49,84% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό τον Μάιο του 2019.

Συγχρόνως, η δυναμική τάση ανάσχεσης της ανεργίας από τον Ιούλιο του 2019 συνεχίζεται σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μηνός Μαρτίου 2020 όπου το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 14,4% έναντι 18,1% του περσινού αντίστοιχου μήνα, μείωση ―3,7% (Σχ. ΙΙ). Το ποσοστό ανεργίας Μαρτίου 2020 είναι το χαμηλότερο ποσοστό από το Ιανουάριο του 2011».

Η δήλωση του κ. Βρούση ολοκληρώνεται υπογραμμίζοντας, «όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι οι πολιτικές που ανέπτυξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον Ιούλιο του 2019, συνολικά σε επίπεδο οικονομίας και αγοράς εργασίας, ήταν αποτελεσματικές και προς την σωστή κατεύθυνση.

Παρακολουθούμε συνεχώς την πορεία της αγοράς εργασίας, βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις με σύγχρονες πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως κάνουμε τώρα με τον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. Υπενθυμίζω ότι κοινός παρανομαστής όλων των πολιτικών μας, από την αρχή της κρίσης, είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέχρι τώρα».

Αχτσιόγλου: πανηγυρισμοί εκτός τόπου και χρόνου

Η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Βρούτση, κάνει λόγο για «πανηγυρισμούς εκτός τόπου και χρόνου» και συμπληρώνει τα εξής:

Ο υπουργός Εργασίας, σε πανηγυρικό τόνο και με τον γνωστό πλέον αυτοθαυμασμό που χαρακτηρίζει τις ανακοινώσεις του, σχολίασε σήμερα τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας.

Αν κάποιος όμως κάνει τον ελάχιστο κόπο να διαβάσει τα στοιχεία ανεργίας Μαρτίου της ΕΛΣΤΑΤ και την “ΕΡΓΑΝΗ” Μαΐου, θα διαπιστώσει τα εξής:

1. Η “ΕΡΓΑΝΗ” κατέγραψε φέτος το χειρότερο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, όπως και τον χειρότερο Μάιο, όλων των εποχών. Στο πεντάμηνο οι νέες θέσεις εργασίας είναι 260.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.

2. Όσοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας καταγράφονται ως εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί δεν εργάζονται, ούτε και υπάρχει καμία πρόβλεψη για διατήρηση της θέσης εργασίας τους μετά την αναστολή.

3. Περίπου 90.000 άνεργοι που έψαχναν δουλειά μετονομάστηκαν σε «οικονομικά μη ενεργούς» -προφανώς επειδή εκτιμήθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν δουλειά εν μέσω πανδημίας- και βγήκαν εκτός υπολογισμού.

Αν αυτή η πραγματικότητα σηκώνει πανηγυρισμούς, το αφήνω στην εκτίμηση του κάθε πολίτη. Το βέβαιο είναι ότι η έπαρση της κυβέρνησης, στη βάση ιδίως τέτοιων δεδομένων σε μια αγορά εργασίας που ασφυκτιά, δείχνει για ακόμη μια φορά την απόστασή της από την κοινωνική πραγματικότητα και τις ζωές των εργαζομένων και των ανέργων.