Κόσμος

Σλοβακία: αιματηρή επίθεση σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης της επίθεσης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου. Επιτέθηκε σε εκπαιδευτικούς, φύλακες, αλλά και μαθητές.

Ένας δάσκαλος σκοτώθηκε σήμερα στη Σλοβακία έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε ένα Δημοτικό σχολείο κατά την οποία τραυματίστηκαν επίσης τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως ο επιτιθέμενος σκοτώθηκε από τις δυνάμεις της τάξης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο δράστης είναι ένας 22χρονος, πρώην μαθητής του σχολείου αυτού που βρίσκεται στην πόλη Βρούτκι (κέντρο), περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μπρατισλάβα, χωρίς να διευκρινίζει προσώρας ποια ήταν τα κίνητρά του.

Ο εκπαιδευτικός που σκοτώθηκε ήταν ο υποδιευθυντής του σχολείου. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μια δασκάλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί περίπου 200 μέτρα από το σχολείο. «Έσπασε τη γυάλινη πόρτα για να μπει στο σχολείο, το προσωπικό προσπάθησε να του φράξει τον δρόμο, και εκείνος έκανε χρήση ενός μαχαιριού που είχε φέρει μαζί του», εξηγεί στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, ο επικεφαλής της σλοβακικής αστυνομίας Μίλαν Λουκάνσκι.

«Επέφερε ένα θανατηφόρο τραύμα σε έναν υποδιευθυντή και τραυμάτισε έναν φύλακα, στη συνέχεια εισήλθε στο εσωτερικό του κτιρίου όπου τραυμάτισε σοβαρά μία δασκάλα και στη συνέχεια δύο παιδιά τα οποία χτύπησε πολλές φορές με το μαχαίρι», συνέχισε.

«Τότε προσπάθησε να διαφύγει ενώ ο φρουρός έτρεξε να τον πιάσει. Ένας αστυνομικός άρχισε να τον καταδιώκει αλλά εκείνος προσπάθησε να αμυνθεί με το μαχαίρι και ως εκ τούτου οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους και τον σκότωσαν», πρόσθεσε.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Μαρτίν.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ιγκόρ Μάτοβιτς απηύθυνε τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του» στην οικογένεια του θύματος.

«Ο υπουργός Εσωτερικών μεταβαίνει επί τόπου και νομίζω πως θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», είπε ο Μάτοβιτς στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας συνάντησης των ηγετών τεσσάρων χωρών της κεντρικής Ευρώπης στη Λεντνίτσε, στην Τσεχική Δημοκρατία.