Κοινωνία

Βρήκαν εκρηκτικά και ναρκωτικά σε σπίτια στην Αγία Βαρβάρα (βίντεο)

On camera η επιχείρηση της ΠΟΔΙΝ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και στελεχών του κλιμακίου Ειδικών Αποστολών...

Aυτοσχέδιος εμπρηστικός-εκρηκτικός μηχανισμός, έτοιμος προς χρήση, καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 46 γραμμαρίων, εντοπίστηκε, μετά ειδική επιχείρηση της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και στελεχών του κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, σε σπίτια στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, στη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 47χρονος Έλληναςς.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της επιχείρησης, την Τρίτη 9 Ιουνίου εντοπίστηκε ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός εκρηκτικός μηχανισμός, που αποτελείτο από ένα πλαστικό μπιτόνι τεσσάρων λίτρων με εύφλεκτη ουσία, πιθανόν βενζίνη, τέσσερις κροτίδες, χρώματος μαύρου και δύο γκαζάκια χρώματος πράσινου και μπλε.

Επίσης ένα καταγραφικό μηχάνημα, μία τηλεόραση, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα, πιθανόν ακατέργαστης κάνναβης, τρείς κάμερες, δύο πλαστικές σακούλες τύπου zip και μία πλαστική συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους σαράντα έξι γραμμαρίων.