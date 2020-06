Υγεία - Περιβάλλον

Αυστρία: Περισσότεροι θάνατοι από γρίπη παρά από τον κορονοϊό

Εκτιμήσεις της Αυστριακής Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων...

Περισσότεροι άνθρωποι έχασαν εφέτος τη ζωή τους στην Αυστρία από την “κλασική” γρίπη, συγκεκριμένα 834, παρά από τον νέο κορονοϊό, στον οποίο οφείλονται συνολικά 673 θάνατοι σύμφωνα με εκτιμήσεις της “Αυστριακής Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων”, που δημοσιεύονται σήμερα, .

Δεδομένου ότι η “κλασική” γρίπη συχνά δεν αναγνωρίζεται ή καταγράφεται ως αιτία θανάτου, είναι διεθνές πρότυπο ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με τη γρίπη εκτιμώνται με “μοντελοποίηση”.

Ένα τέτοιο μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Αυστρία σε συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για την Επιδημιολογία της Γρίπης στην Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τη Γρίπη στο Τμήμα Ιολογίας του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βιέννης.

Το χρονικό διάστημα της περιόδου της γρίπης εκτείνεται από την ημερολογιακή εβδομάδα 40 του προηγούμενου έτους έως την ημερολογιακή εβδομάδα 20 του τρέχοντος έτους. Φέτος, η κλινική παρακολούθηση έληξε την ημερολογιακή εβδομάδα 13, νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, αυτό μπορεί να έχει οδηγήσει σε υποτίμηση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τη γρίπη. Συγκριτικά: 1.373 άνθρωποι πέθαναν από γρίπη στην Αυστρία την περίοδο 2018/19, σε σύγκριση με 2.851 και 4.436 στις δύο προηγούμενες περιόδους, που σημαίνει ότι υπήρχε συνεχής πτώση.?