Τέλος στην ταλαιπωρία για προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στους Δήμους

Πως θα αντλούν πλέον οι Δήμοι την φορολογική ενημερότητα χωρίς να στήνονται… στην ουρά πολίτες και επιχειρήσεις.

Τέλος στην ουρά για την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στους Δήμους έπειτα από απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς οι δήμοι θα μπορούν να την αντλούν αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση να προσκομίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογική ενημερότητα.

Η συγκεκριμένη διασύνδεση αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ και υλοποιήθηκε με την προβλεπόμενη έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και του κόμβου υπηρεσιών GovHUB της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), διασυνδέονται οι Δήμοι της χώρας με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αυτονόητα, με την παρούσα απόφαση δεν καταργείται η υποχρέωση πολιτών και επιχειρήσεων να είναι φορολογικά ενήμεροι, αλλά μόνο η υποχρέωση προσκόμισης της ενημερότητας.

Η ελάφρυνση χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων από μια περιττή γραφειοκρατία εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική επέκτασης της αυτόματης άντλησης της φορολογικής ενημερότητας σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Εξάλλου, ήδη από τα μέσα Μαρτίου η Βουλή των Ελλήνων αξιοποίησε πρώτη αυτή τη δυνατότητα.?