Αθλητικά

Παναθηναϊκός: επισημο αίτημα για αποχώρηση από την Euroleague

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε επιστολή στην Euroleague με την οποία ζητά να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποχώρηση της από τη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε την... πόρτα της εξόδου από τη Euroleague, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ εξέφρασε την πρόθεση να μεταβιβάσει την άδεια συμμετοχής και τις μετοχές της στη διοργάνωση, με επιστολή που απέστειλε στον εκτελεστικό διευθυντή της, Τζόρντι Μπερτομέου.

Σε αυτήν η «πράσινη» εταιρεία τονίζει ότι είχε εκφράσει και στο παρελθόν «τη θέλησή της να λήξει το εγγυημένο συμβόλαιό της με τη Euroleague Properties Α.Ε.» και είχε ζητήσει «το σημαντικό αυτό θέμα να τεθεί ενώπιον των αρμόδιων οργάνων το συντομότερο δυνατό».

Επειδή, όμως, η ΚΑΕ αναφέρει πως «ο καιρός πλέον έχει περάσει προ πολλού και ακόμη δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση στο εύλογο και νόμιμο ανωτέρω αίτημά μας» και υπογραμμίζει ότι «η παρουσία της ομάδας μας στη διοργάνωση δεν αποδείχθηκε καθόλου επωφελής για εμάς», τονίζει πως «εκφράζει γραπτώς και επισήμως την πρόθεσή της να μεταβιβάσει την άδεια συμμετοχής και τις μετοχές της στη διοργάνωση» και ζητά από τα αρμόδια όργανα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το θέμα.

Η επιστολή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη Euroleague έχει ως εξής:

Κύριε Bertomeu,

Όπως καλώς γνωρίζετε, τους τελευταίους δύο μήνες, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επικοινωνεί μαζί σας, τόσο εκφράζοντας, διακριτικά μεν, αλλά με σαφήνεια, τη θέλησή της να λήξει το εγγυημένο συμβόλαιό της με τη Euroleague Properties Α.Ε. όσο και ζητώντας το σημαντικό αυτό θέμα να τεθεί ενώπιον των αρμόδιων οργάνων το συντομότερο δυνατό.

Ωστόσο, η απάντησή σας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έβλαπτε ουσιωδώς τις διαπραγματεύσεις της Euroleague Basketball με τους χορηγούς της, καθώς και το ίδιο το προϊόν αυτής εκείνη τη χρονική περίοδο, κατά την οποία βρισκόταν σε έξαρση η κρίση της πανδημίας, είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα μας να λάβει υπόψη τον προβληματισμό σας και να επιλέξει να ενεργήσει καλόπιστα, με τη μέγιστη λεπτότητα. Δε στείλαμε επίσημη ειδοποίηση, ούτε προσπαθήσαμε να ασκήσουμε οποιαδήποτε πίεση, σεβόμενοι τη συγκυρία.

Παρόλα αυτά, ο καιρός πλέον έχει περάσει προ πολλού και ακόμη δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση στο εύλογο και νόμιμο ανωτέρω αίτημά μας.

Κατά συνέπεια, ενόψει του γεγονότος ότι - ενδεικτικά - η παρουσία της ομάδας μας στη διοργάνωση δεν αποδείχθηκε καθόλου επωφελής για εμάς, ενώ ταυτόχρονα, δεν υπήρξε ωφέλιμη εκμετάλλευση ούτε αύξηση των εσόδων του προϊόντος της Euroleague, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει γραπτώς και επισήμως την πρόθεσή της να μεταβιβάσει την άδεια συμμετοχής και τις μετοχές της στη διοργάνωση. Ζητούμε επισήμως από τα αρμόδια όργανα της Euroleague να προβούν αμελλητί και δεόντως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το θέμα αυτό.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Πρόεδρος

Μάνος Παπαδόπουλος