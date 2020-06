Κόσμος

Ελβετία: άνοιξε ο δρόμος για τους γάμους ομοφύλων ζευγαριών

Τι ισχύει, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, για τα ζεύγη γυναικών που θέλουν να αποκτησουν παιδί.

Η Ελβετία θα γίνει μια από τις τελευταίες χώρες της δυτικής Ευρώπης που θα αλλάξει την νομοθεσία της για τους γάμους μεταξύ ομοφύλων.

Η Άνω Βουλή ψήφισε υπέρ της ισότητας στον γάμο με 124 ψήφους υπέρ και 72 κατά. Στο πλαίσιο του ίδιου νομοθετικού πακέτου, η Άνω Βουλή πέρασε έναν νόμο που επιτρέπει στις λεσβίες που είναι ζευγάρι να χρησιμοποιούν σπέρμα δότη για να τεκνοποιήσουν.

Τώρα εναπόκειται στην Κάτω Βουλή να ψηφίσει το πακέτο.

Κατά του νομοσχεδίου ψήφισε μια μικρή ομάδα από το συντηρητικό κόμμα SVP και ορισμένοι άλλοι βουλευτές.

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των Ελβετών είναι υπέρ του γάμου μεταξύ ομοφύλων. Ένα κόμμα μόνο, το δεξιό EDU, πιέζει για την διενέργεια δημοψηφίσματος για το ζήτημα, αλλά ακόμη δεν έχει συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές για να το επιτύχει.

Μέχρι σήμερα η Ελβετία επέτρεπε το σύμφωνο συμβίωσης για τα ζευγάρια του ίδιου φύλου, που ως εκ τούτου δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα αναφορικά με την υπηκοότητα ή τις υιοθεσίες.