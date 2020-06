Life

Ο Δαλάι Λάμα παρουσιάζει το πρώτο του... “μουσικό” άλμπουμ!

Τι περιλαμβάνεται στο CD του θρησκευτικού ηγέτη και πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Ο Δαλάι Λάμα, ο πνευματικός ηγέτης του Θιβετιανού Βουδισμού, σύντομα θα παρουσιάσει το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο "Inner World". Το πρώτο CD του 85χρονου Δαλάι Λάμα περιλαμβάνει μουσική, μάντρα και διδασκαλία και θα κυκλοφορήσει στις 6 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Η ιδέα γι' αυτό προήλθε από μια επί μακρόν μαθήτριά του, την μουσικό Junelle Kunin από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία του έγραψε σε επιστολή της ότι ένα τέτοιο άλμπουμ θα βοηθούσε ιδιαίτερα τους ανθρώπους με συναισθηματικό στρες. Ο Δαλάι Λάμα δήλωσε σχετικά: «Ο σκοπός της ζωής μου είναι να υπηρετώ όσο περισσότερο μπορώ. Η μουσική μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους με έναν τρόπο που εγώ δεν μπορώ. Η μουσική μπορεί να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους, ώστε να καταστεί η πραγματική πηγή της ευτυχίας, της στοργής και της έγνοιας για τους άλλους.

Το μάντρα ενός από τα έντεκα συνολικά κομμάτια του CD ονομάζεται "Compassion" / Συμπόνια και μπορεί κανείς ήδη να το ακούσει στον ιστότοπο του άλμπουμ. Άλλοι τίτλοι αφορούν το θάρρος, τη θεραπεία, τη σοφία, την καθαρότητα, την προστασία, τα παιδιά και την ανθρωπιά.

Η μουσικός Kunin και ο σύζυγός της Abraham δημιούργησαν το άλμπουμ με μια μικρή ομάδα μουσικών στη Νέα Ζηλανδία τα τελευταία πέντε χρόνια: Ο ίδιος ο Abraham συνέθεσε τη μουσική και παίζει περισσότερα από 30 όργανα, ενώ οι άλλες καλλιτέχνες προέρχονται από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους είναι η μουσικός που παίζει σιτάρ Anoushka Shankar, κόρη του Ravi Shankar, η οποία ακούγεται στο κομμάτι "Am La", όπως αναφέρει το μουσικό περιοδικό "Rolling Stone" στην τελευταία του του έκδοση.

Μιλώντας για τις συνεδρίες με τον Δαλάι Λάμα, η Junelle Kunin είπε: «Δεν τον άκουσα ποτέ να μιλάει έτσι. Ήταν τόσο αναστατωμένος. Επανειλημμένα εξηγούσε πόσο σημαντική είναι η μουσική. Έσκυψε προς τα εμπρός και τα μάτια του άστραφταν μιλώντας για τη μουσική και για το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους με τρόπο που δεν μπορούσε ο ίδιος. Μπορεί να παραβλέψει τις διαφορές και να μας δώσει πίσω την αληθινή φύση και την καλοσύνη μας».

Οι εισπράξεις από το άλμπουμ «Inner World» του Δαλάϊ Λάμα θα διατεθούν σε ιδρύματα για περαιτέρω πνευματική εκπαίδευση.