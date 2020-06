Καιρός

Φωτιά στο άλσος Βεΐκου

Άμεση η κινητοποίηση πυροσβεστικής και εθελοντών.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ τις προσπάθειες τους συνέδραμαν ν και εθελοντές.

Με τη συντονισμένη προσπάθεια πυροσβεστών κλαι εθελοντών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο...