Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Αύξηση κρουσμάτων, μείωση νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Λομβαρδία...

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 236.142. Οι νεκροί έφτασαν τους 34.167. Παράλληλα, 171.338 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 235.763 και είχαν χάσει την ζωή τους 34.114 άνθρωποι ενώ 169.936 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 53 άνθρωποι και καταγράφηκαν 379 νέα κρούσματα. 1.402 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 236 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 4.131 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 26.270 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση: νόσησαν 177 περισσότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 18 λιγότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι αυξήθηκαν κατά 112.

Στην Λομβαρδία, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων παραμένει υψηλός: το τελευταίο εικοσιτετράωρο νόσησαν 252 άνθρωποι. Σύμφωνα με δημοσκοπική έρευνα, πάντως, παρά τις συνέπειες της πανδημίας, τρεις στους τέσσερις ιταλούς θα ήθελαν να πάνε, έστω και ολιγοήμερες διακοπές.

Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, τέλος, από την ερχόμενη Δευτέρα ετοιμάζεται να επιτρέψει και πάλι την διεξαγωγή ματς ποδοσφαίρου μεταξύ φίλων (τα οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ιταλία) όπως και να δώσει «πράσινο φως» σε αθλήματα που προϋποθέτουν πολύ στενή επαφή μεταξύ των παικτών, όπως είναι το ράγκμπι, το μπάσκετ και η υδατοσφαίριση.