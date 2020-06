Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα είχε συναντηθεί 4-5 φορές με την 35χρονη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος. Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της.