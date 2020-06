Υγεία - Περιβάλλον

Βέρα Αθανασίου στον ΑΝΤ1: η δράστιδα δεν είχε καμία ενοχή για την επίθεση με βιτριόλι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια μιλά με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τα κίνητρα και το σκεπτικό της γυναίκας που επιτέθηκε στην 34χρονη.