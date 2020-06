Κόσμος

Κορονοϊός – Σουηδία: ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων

Οι αρμόδιες αρχές υποστηρίζουν ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται στην αύξηση των διαγνωστικών τεστ, αλλά δεκάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά.

Με τα σημερινά στοιχεία, το σύνολο των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού ανέρχεται σε 48.300, αν και η Αρχή Δημόσιας Υγείας λέει ότι ο αριθμός των θανάτων επιβραδύνεται.

Η αύξηση στα νέα κρούσματα «αποτελεί άμεση συνέπεια της αύξησης των διαγνωστικών τεστ σε διάφορες περιοχές και αφορά και κρούσματα με ήπια συμπτώματα», εξήγησε η επικεφαλής μικροβιολόγος της Αρχής Κάριν Τέγκμαρκ- Βίζελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Υπήρξε μια αργή, ανοδική πορεία, τώρα, όμως φαίνεται πως ο αντίκτυπος της αύξησης των τεστ γίνεται σαφής».

Οι θάνατοι στη Σουηδία από τον νέο κορονοϊό έχουν σταδιακά μειωθεί από τα επίπεδα της κορύφωσης στα μέσα Απριλίου των περίπου 100 νεκρών κάθε ημέρα με τον μέσο όρο σε διάστημα 7 ημερών να ανέρχεται σε 37 ανά ημέρα στις αρχές Ιουνίου, επισήμανε η Τέγκμαρκ Βίζελ.

Η Αρχή Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 19 νέους θανάτους σήμερα, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών να ανέρχεται σε 4.814.

Σύμφωνα με την Αρχή, την περασμένη εβδομάδα διενεργήθηκαν 49.200 διαγνωστικά τεστ, ένας αριθμός αυξημένος από τα 36.500 την προπερασμένη εβδομάδα.

«Για μια ακριβή εικόνα του πώς εξελίσσεται η πανδημία, είναι χρήσιμο να κοιτάξουμε τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται με COVID-19», είπε η υπουργός Υγείας Λένα Χάλενγκρεν σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου.

«Μπορούμε να δούμε ότι ο αριθμός των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας μειώνεται με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς».