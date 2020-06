Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: στον συνωστισμό ο κορονοϊός μεταδίδεται “σαν πυρκαγιά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξηγεί τα αυξημένα κρούσματα στην Ξάνθη. Πως χαρακτηρίζει το ρίσκο που αναλαμβάνει η χώρα με το άνοιγμα στον τουρισμό.​