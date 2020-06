Πολιτική

Τετ α τετ Κουτσούμπα - Αγγελοπουλου για τις δράσεις της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”

«Με ενθουσιασμό» άκουσε η πρόεδρος της Επιτροπής τις προτάσεις του ΓΓ του ΚΚΕ…

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Επιτροπής "ΕΛΛΑΔΑ 2021" , Γιάννα Αγγελοπούλου, στον Περισσό, όπου και ενημερώθηκε για τις μέχρι τώρα δράσεις και τους στόχους της Επιτροπής για τον γιορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεσήμανε ότι το ΚΚΕ σχεδιάζει να αναπτύξει δράσεις και να διοργανώσει εκδηλώσεις, καθώς και εκδόσεις με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την αστική εθνικο-απελευθερωτική επανάσταση του 1821. Επεσήμανε ότι οι θέσεις του ΚΚΕ αντιμάχονται τα δύο αντιδραστικά ρεύματα σε αυτό το ζήτημα, τόσο εκείνο του εθνικισμού όσο και του κοσμοπολιτισμού.

«Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις του ΚΚΕ “ για δράσεις που μπορεί να συγκινήσουν τους Έλληνες και αφορούν το πώς οραματιζόμαστε τη ζωή μας μετά το 2021”», δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης η κ. Αγγελοπούλου.

Στο ερώτημα αν η Επιτροπή 2021 σκοπεύει να συζητήσει αυτές τις προτάσεις, απάντησε θετικά: “ Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτές τις προτάσεις. Θα τις συζητήσουμε, είναι υποχρέωσή μας”.

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» θα έχει αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 2.00 μ.μ, συνάντηση με τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου Κωνσταντίνο Τασούλα, στο γραφείο του, στη Βουλή.