Τσίπρας: σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να αξιοποιήσουμε τα αποθέματα στα δημόσια ταμεία

Ο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, άκουσε τις προτάσεις τους και παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την Οικονομία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, όπου περιόδευσε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου και κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «έρχομαι στην Θεσσαλονίκη μετά από πολύ διάστημα, μετά από πολύ καιρό εξαιτίας του γεγονότος ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήμασταν αναγκασμένοι να κλειστούμε στα σπίτια μας, να τηρήσουμε τις αποστάσεις. Έρχομαι όμως στην Θεσσαλονίκη σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, καθώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα».

«Διότι ναι μεν η προηγούμενη περίοδος, αλλά και αυτή, εγκυμονούσε και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, που είναι υπέρτατο αγαθό, όμως σημαντικό αγαθό είναι και η δυνατότητα των ανθρώπων, των εργαζόμενων, των επιχειρηματιών, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, να έχουν τη δυνατότητα να προχωράνε μπροστά. Να έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο της επιβίωσης αλλά και της αναπτυξιακής προοπτικής. Και πολύ φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή.

Βέβαια τις δυσκολίες η οικονομία, από ότι δείχνουν και τα στοιχεία που βγήκαν την προηγούμενη βδομάδα από την ΕΛΣΤΑΤ, τις αντιμετώπισε και πριν έρθει ο κορονοϊός γιατί, μετά από πάρα πολλά χρόνια σε συνεχή αναπτυξιακά τρίμηνα, το τελευταίο τρίμηνο του 2019 ήταν το πρώτο τρίμηνο σε ύφεση. Καθώς από τον Οκτώβριο η οικονομία έχει μπει σε ύφεση. Δύο συνεχόμενα τρίμηνα σε ύφεση.

Και το τελευταίο του 2019 με -0,7%, λένε τα στοιχεία, και το πρώτο του 2020 με -1,6%. Και βεβαίως η μεγάλη ανησυχία όλων μας είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην οικονομία, από τις επιπτώσεις της παύσης των εργασιών, αλλά και της αρνητικής ψυχολογίας που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες, στην πτώση του τουρισμού που αναμένουμε να είναι μεγάλη το φετινό καλοκαίρι», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όλοι φοβόμαστε ότι η ύφεση θα είναι μεγάλη. Και το κρίσιμο στοιχείο κατ’ εμάς, γι αυτό θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας αγωνίες, τις δικές σας προτάσεις, τις δικές σας ιδέες, είναι να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι περισσότερο δυνατόν, από την πλευρά της πολιτείας, ώστε την περίοδο αυτή την κρίσιμη, την περίοδο που αντικειμενικά και η πτώση του τουρισμού αλλά και η έλλειψη ρευστότητας, η μείωση της ζήτησης θα επηρεάσει την κατανάλωση, να υπάρξει η στήριξη και της εργασίας αλλά και της επιχειρηματικότητας από την πλευρά της πολιτείας.

Επιγραμματικά θέλω να σας πω, ότι εμείς έχουμε παρουσιάσει τις θέσεις μας. Πιστεύω ότι τις γνωρίζετε. Ο βασικός πυρήνας των θέσεων αυτών, είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να αξιοποιηθούν τα αποθέματα στα δημόσια ταμεία. Τα αποθέματα αυτά για τα οποία δουλέψαμε σκληρά και εμείς ως κυβέρνηση, αλλά είναι κτήμα του ελληνικού λαού, βρίσκονται εκεί για μια ώρα ανάγκης, για μια δύσκολη στιγμή.

Νομίζω ότι τώρα είναι η δύσκολη στιγμή. Φρονούμε λοιπόν ότι πρέπει και αυτό θα προσπαθήσω να διεκδικήσω και να πείσω, η κυβέρνηση να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη γενναιοδωρία απέναντι κυρίως στη μεσαία επιχειρηματικότητα. Που θα πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο σε αυτή την κρίση.

Προτείναμε λοιπόν τη δυνατότητα στήριξης για όσο διαρκεί αυτή η κρίση, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβρη και να δούμε μετά εκ νέου, στήριξης και επιδότησης, χρηματοδότησης της εργασίας και όχι της αναστολής της εργασίας.

Η πρόταση που κάναμε εμείς ήταν για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ακόμη, είναι ελάχιστες αυτές, να είναι 100% η κάλυψη του ασφαλιστικού και μισθολογικού κόστους. Για αυτές που είναι βαρύτερα πληττόμενες και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, να υπάρχει 100% κάλυψη του ασφαλιστικού κόστους και 40% του μισθολογικού. Και για όλες τις υπόλοιπες 40% μισθολογικού και ασφαλιστικού, χωρίς βεβαίως την λογική της εκ περιτροπής εργασίας. Διότι τούτη την ώρα θέλουμε όλους τους εργαζόμενους στη θέση τους. Θέλουμε τις επιχειρήσεις όπως ήταν πριν τον κορονοϊό να βρίσκονται σε λειτουργία για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι και να προχωρήσουμε.

Επίσης δεύτερος άξονας της πρότασής μας είναι η λογική της επιδότησης των επιχειρήσεων. Όπως η χώρα ζητά από την ΕΕ και σωστά, όχι δάνεια αλλά επιδοτήσεις σε αυτή τη φάση, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή αυτή δυσκολία, έτσι και η επιχείρηση.

Προτείναμε λοιπόν τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση. Τη δυνατότητα ενίσχυσης σε κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις με κριτήριο τους εργαζόμενους. Με 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, που πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην περίοδο της κρίσης.

Ο τρίτος άξονας της παρέμβασής μας είναι η δυνατότητα πρόσβασης στην εγγυοδοσία, με λογικούς όρους. Υψηλή δηλαδή εγγυοδοσία από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου, δυνατότητα πρόσβασης στην δανειοδότηση. Το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι καινούργιο, υπήρχε και επί των ημερών μας, είναι η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό σε όσους επιχειρηματίες δεν είχαν τη δυνατότητα να αποδείξουν στις τράπεζες ότι δεν χρειάζονται τα χρήματα.

Μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να αποδείξεις στις τράπεζες ότι δεν τα χρειάζεσαι, γιατί έχεις τη δυνατότητα να καλυφθείς από ιδίους πόρους, μόνο τότε οι τράπεζες σου ανοίγουν την πόρτα. Για αυτό είχαμε δημιουργήσει ένα νέο θεσμό, που πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι ο θεσμός της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Είχαμε καταθέσει και πριν από τις ευρωεκλογές στην Βουλή το νόμο για τις μικροπιστώσεις. Μετά βεβαίως προκηρύχθηκαν εκτάκτως οι πρόωρες εκλογές και δεν τον ψηφίσαμε.

Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αυτή τη δυνατότητα να προχωρήσει. Το θεσμικό πλαίσιο είναι έτοιμο. Και για τις μικροπιστώσεις. Κυρίως όμως λέμε εμείς, η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει σήμερα μια προίκα γύρω στα 5 δισεκατομμύρια σε εγγυοδοτήσεις. Μπορεί να διπλασιαστεί. Να αποτελέσει ένα ισχυρό εγγυοδοτικό χαρτοφυλάκιο που θα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στις επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εγγυοδοσίας, 90%, και σε άλλες περιπτώσεις ακόμη μεγαλύτερο, προκειμένου η μικρομεσαία επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό με λογικούς όρους.

Και ο τέταρτος άξονας είναι η μείωση της φορολογίας σε μόνιμη βάση. Εμείς είχαμε προτείνει ένα χρόνο πριν, τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% σε μόνιμη βάση και εκτάκτως για όσο διαρκέσει η κρίση μιλάμε για μείωση στο 6 %, στον υπερεκπτωτικό συντελεστή του ΦΠΑ, στην εστίαση. Καθώς επίσης και για τις τουριστικές επιχειρήσεις την κατάργηση του φόρου διαμονής.

Βεβαίως, για τον τουρισμό έχουμε προτείνει και ένα σχέδιο για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, μιας και φέτος θα είναι πολύ χαμηλή η τουριστική κίνηση από το εξωτερικό. Βεβαίως ο εσωτερικός τουρισμός είναι μονάχα το 20% περίπου αν δεν κάνω λάθος, αλλά εμείς προτείναμε έστω αυτό το ποσοστό να καλυφθεί με ένα γενναίο σχέδιο από την πλευρά της πολιτείας όπου θα επιδοτηθεί για ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες η δυνατότητα να κάνουν φέτος διακοπές.

Σας ανέπτυξα πολύ επιγραμματικά τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Έχω μιλήσει με πολλούς εκ των εκπροσώπων των κλάδων που και εσείς εκπροσωπείτε σήμερα, με κάποιους από εσάς επίσης δια ζώσης ή μάλλον με τηλεδιασκέψεις όλο το προηγούμενο διάστημα , όμως θα ήθελα κι εγώ να μου μεταφέρετε λίγο την εικόνα της αγοράς και τις δικές σας εκτιμήσεις, προκειμένου να αποκτήσω μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για το πού βρισκόμαστε και το πού πάνε τα πράγματα.

Και σε ποιά κατεύθυνση πρέπει να παρέμβουμε, τηρώντας πάντα το θεσμικό του ρόλο ο καθένας, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κλείνοντας, μονάχα να πω ότι, κατ’ εμέ, δεν είναι μόνο η ποσότητα και η ποιότητα των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, μεγάλο ρόλο παίζει και ο παράγοντας χρόνος.

Το πότε θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Το λέω αυτό γιατί έχουμε όλοι μας πολύ νωπή την εμπειρία του 2010 – 2012 - 2013 όταν η ύφεση οδήγησε σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης, νέων μέτρων λιτότητας, ανεργίας, μείωσης ζήτησης. Επειδή έχουμε αυτή την εμπειρία πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμπροσθοβαρής παρέμβαση στο χρόνο, προκειμένου τώρα που θα έχει ανάγκη ρευστότητας και στήριξης των επιχειρήσεων και της εργασίας, να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες το επόμενο διάστημα. Διότι περί αυτού συζητάμε τώρα, ώστε να έχουμε το γρηγορότερο δυνατό χρόνο ανάκαμψη από την επόμενη χρονιά. Αυτό κατά την άποψή μου είναι το κρίσιμο. Άρα και ο παράγοντας χρόνος είναι κρίσιμος στη συζήτησή μας. Όχι μόνο η ποσότητα και η ποιότητα των παρεμβάσεων», είπε ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.