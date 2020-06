Κόσμος

Βαρθολομαίος: η δύναμη του θεού είναι απείρως πιο ισχυρή από κάθε κορονοϊό

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης γιόρτασε σήμερα τα ονομαστήρια του και δέχτηκε πλήθος ευχών από προκαθήμενους εκκλησιών και αρχηγούς κρατών.

“Εορτάζομεν κατά το αποστολικόν “θλιβόμενοι αλλ’ ου στενοχωρούμενοι, απορούμενοι αλλ’ ουκ εξαπορούμενοι, διωκόμενοι αλλ’ ουκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι αλλ’ ουκ απολύμμενοι”, διότι έχουμε μαζί μας “την υπερβολήν της δυνάμεως του Θεού” που είναι απειράκις ισχυροτέρα από κάθε είδους πανδημίαν και από κάθε αόρατον αλλά και ορατόν κορωνοϊόν, ο οποίος μας επιβουλεύεται και μας απειλεί”, σημείωσε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά την Θεία Λειτουργία, κατά την οποία προέστη, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, σήμερα, Πέμπτη, 11 Ιουνίου, στον Π. Πατριαρχικό Ναό, για την εορτή της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία εορτάζει τα ονομαστήριά Του.

Ο Παναγιώτατος τόνισε ότι φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών, εορτάζει “οικογενειακώς”, περιβαλλόμενος από τους περί αυτόν Ιεράρχες του Θρόνου, τα μέλη της Πατριαρχικής Αυλής, τους διπλωματικούς εκπροσώπους της Ελλάδος και της Ουκρανίας, και από το μικρό ποίμνιο της Πόλεως, συμπροσευχομένου και του πολυπληθούς ποιμνίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας σε όλη την οικουμένη, πολλοί εκ των οποίων παρακολουθούσαν διαδικτυακά.

“Από καρδιάς σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και τις ευχές και τις προσευχές σας, και σας επιδαψιλεύω την Πατριαρχική μου ευλογία ολόθυμη και αμέριστη, επικαλούμενος επι πάντας την χάριν του Παναγίου Πνεύματος, των εορταζομένων Αποστόλων και των 300 Κινέζων Ορθοδόξων που εμαρτύρησαν σαν σήμερα, πριν από 120 χρόνια, υπό την ηγεσία του Αγίου Μητροφάνους, για του Χριστού την πίστι την αγία.”

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε ότι σήμερα εορτάζει και πανηγυρίζει η Εκκλησία της Κύπρου, καθώς είναι η μνήμη του Αγίου Βαρνάβα, πολιούχου και προστάτη της, και πρόσθεσε ότι απέστειλε συγχαρητήριο Μήνυμα στον Προκαθήμενό της, Μακ. Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, ευχόμενος προς εκείνον μακροημέρευση και καλή υγεία και προς την Εκκλησία Του ευστάθεια, ενότητα και πάντοτε θεάρεστες δραστηριότητες.

Κατά τη Θ. Λειτουργία εκκλησιάστηκαν όλοι οι εν ΚΠόλει Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, οι Πρέσβεις της Ελλάδος και της Ουκρανίας στην Άγκυρα, Εξοχώτατοι κ. Μιχαήλ-Χρήστος Διάμεσης και κ. Andrii Sybiha, οι Γενικοί Πρόξενοι των δύο αυτών χωρών στην Πόλη, κυρία Γεωργία Σουλτανοπούλου και κ. Oleksandr Gaman, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κληρικοί και πιστοί από την Πόλη, τηρουμένων πάντοτε των προληπτικών μέτρων προστασίας, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Τις ευχές τους προς τον Παναγιώτατο εξέφρασαν, γραπτώς και τηλεφωνικώς, Προκαθήμενοι Εκκλησιών, Πρόεδροι Κρατών, Πρωθυπουργοί και πολιτικοί ηγέτες, Υπουργοί, Ιεράρχες και πολλές άλλες προσωπικότητες.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, «ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ονομαστική του γιορτή και εξέφρασε τη στήριξή του στο εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελεί προς όφελος της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού και των οικουμενικών αξιών».

