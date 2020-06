Αθλητικά

Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ενομπακάρε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της "Ένωσης"...

Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Πέμπτης το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Μπράιτ Ενομπακάρε. Ο Νιγηριανός επιθετικός, που έμεινε ελεύθερος από τη Γουλβς, αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω Γαλλίας και τον υποδέχθηκε ο μάνατζέρ του, ο οποίος βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στην Ελλάδα.

Ο 22χρονος άσος θα χρειαστεί να περάσει την προβλεπόμενη διαδικασία για όσους έρχονται με πτήσεις από το εξωτερικό και μετά τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού θα αποσυρθεί σε ξενοδοχείο. Για ένα μικρό διάστημα πρέπει να μπει σε «καραντίνα», μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των πρώτων τεστ και να υποβληθεί σε επανέλεγχο για τον ιό Covid-19 κι ακολούθως θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις από τους «κιτρινόμαυρους».

Εφόσον ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, θα γίνουν και οι τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση της ΑΕΚ (παρουσία του εκπροσώπου του) για να «κλειδώσει» η καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών για συμβόλαιο 3 ετών.