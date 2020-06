Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής

Το “ποσειδώνιο” κλίμα των ημερών ενισχύεται, αυξάνοντας την ευαισθησία και το συναίσθημα, αλλά και οξύνοντας τις φοβίες μας.

ΚΡΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Άρη, σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα ένα θα σου πω και τελειώνουμε εδώ την κουβέντα... Σοβαρέψου και πνίξε κάθε ακατανίκητη διάθεση που μπορεί να έχεις για πράγματα που εμπεριέχουν ρίσκο. Τα χτυπήματα μπορεί να είναι ύπουλα, δε θα είναι καθόλου παράξενο το να βρεθείς μπλεγμένος από εκεί που δεν το περιμένεις. Το Σάββατο μπορείς να ασχοληθείς με κάποια φιλανθρωπική δράση ή με κάτι καλλιτεχνικό, ενώ το βράδυ σου αναμένεται φουλ ερωτικό. Από την άλλη, την Κυριακή μπορείς να εκτονωθείς με λίγη γυμναστικούλα και να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν.

ΤΑΥΡΟΣ: Μπέβερλι Χιλς έχουμε γίνει Ταύρε μου. Αυτό που όλοι πάνε με όλους... Παρόλα αυτά, δεν βρίσκω καθόλου ευχάριστο, σ' αυτή ειδικά, τη φάση να μπλέξεις τα ερωτικά σου με τις φιλίες, εκτός πια κι αν οι φίλοι σου είναι Σουηδοί. Τα σενάρια πάντως είναι συγκεκριμένα: είτε δύο φίλοι “την βλέπουν” εραστές, είτε προκύπτει μια προδοσία που καταλήγει να κλονίζει μία φιλία. Κατά τ’ άλλα, καλό θα είναι να αποφύγεις να φανατιστείς με οτιδήποτε, όπως και το να λειτουργήσεις μεροληπτικά, τουλάχιστον αν δεν ακούσεις και τις δύο πλευρές πρώτα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Άρη σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα στο ψηλότερο σημείο του χάρτη σου, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός αν θες να αποφύγεις τη... δημόσια διαπόμπευση. Μπορεί να υπερβάλλω και να μη σε πουν στις ειδήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις μπορεί να είναι επιβαρυντικές για την κοινωνική σου θέση ή την καριέρα σου. Ενδεχομένως, από την άλλη, να σε απασχολήσουν προβλήματα που να σχετίζονται με κάποιον από τους γονείς σου ή με άτομα που κατέχουν εξουσία. Κατά τ’ άλλα, το μυαλό σου δουλεύει στην κατεύθυνση να βρει εναλλακτικές λύσεις και σενάρια αντιμετώπισης κρίσεων και πραγματικά τα καταφέρνει πολύ καλά!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν θες να κάνεις κάποιες αλλαγές στα επαγγελματικά ή να πετύχεις κάποιους πιο υψηλούς στόχους, θα πρέπει από τη μία οι προσπάθειες σου να έχουν διάρκεια κι από την άλλη απαιτείται μια αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Και μόλις έφτασα στο προβληματικό σημείο, γιατί ο νέος τρόπος αντίληψης είναι αυτός που δε σου είναι ξεκάθαρος αυτήν τη στιγμή. Κατά τ’ άλλα, αυτές τις μέρες είναι πιθανό να μπεις στο στόχαστρο εκείνου του μωρού με τα φτερά και την πάνα, που ρίχνει βέλη... Και όπως κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, το βέλος τους φαίνεται να σε πετυχαίνει στην... αχίλλειο πτέρνα σου, τις ανασφάλειες σου.

ΛΕΩΝ: Δεν ξέρω ποιο από τα σενάρια να σου αναφέρω πρώτο... Αυτό που θέλει τις παρανοϊκές σκέψεις σου να διαλύουν κάθε τι ευχάριστο; Αυτό που ένα σχέδιο σου καταρρέει λόγω μιας εξαπάτησης; Αυτό που τα συναισθήματα και η σεξουαλική απόλαυση μπλέκονται και δεν ξέρεις πώς να χειριστείς τα πράγματα; Κανονικά έχω κι άλλα να πω, αλλά θα συγκρατηθώ. Είπαμε καρδιά λιονταριού, αλλά πόσα να αντέξει κι αυτή η δόλια. Έπρεπε να σε προειδοποιήσω όμως. Εξάλλου, δεν χρειάζεται να ανησυχείς, γιατί από την Κυριακή ξαναβρίσκεις τη φόρμα σου και την πιο αισιόδοξη πλευρά σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι καλές προθέσεις σου μπορεί να τύχουν εκμετάλλευσης από άτομα που δεν το περιμένεις. Από την άλλη, όμως, το πρόβλημα ξεκινάει από εσένα και την τάση που έχεις να εξιδανικεύσεις ανθρώπους που ακόμα κι αν μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη ζωή σου, δεν παύει να έχουν αδυναμίες, ειδικά αν βρίσκονται σε φάση που χρειάζονται κάποια βοήθεια. Πάντως, ειδικά το Σάββατο είναι μια μέρα που οι έχοντες σχέση, μπορούν να ανανεώσουν το σεξουαλικό της κομμάτι, ενώ ευνοούνται και οι ελεύθεροι του ζωδίου.

ΖΥΓΟΣ: Η Παρασκευή προσφέρεται για να συζητήσεις θέματα που σε απασχολούν και να βρεις λύσεις που θα βελτιώσουν τις σχέσεις σου. Όμως, θα χρειαστεί να επιστρατεύσεις τη λογική σου και να δεις πώς να διαχειριστείς τον εγωισμό σου και τον εκνευρισμό που μπορεί να σου προκαλέσουν. Σίγουρα το να πνίξεις τα συναισθήματα σου δεν είναι λύση, αφού κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υγεία σου, όμως καλό θα ήταν να προνοήσεις για να μη χαθεί ο έλεγχος. Κατά τ’ άλλα, το Σαββατοκύριακο θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με την υγεία και τη φυσική σου κατάσταση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Για εσένα η Παρασκευή είναι μια μέρα που μπορεί να φέρει ένα ευχάριστο “βάρος” στην τσέπη ή τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Βέβαια η ανάγκη σου να περάσεις καλά, θα σε κάνει να πειραματιστείς με διάφορους τρόπους, που το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτούν λεφτά. Αν δεν το διαχειριστείς σωστά, μην εκπλαγείς αν δεις την Κυριακή αυτό το βάρος να έχει γίνει σύννεφο... Καλό, λοιπόν, θα είναι να δεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις κάποια χρήματα για πράγματα που όντως θα μπορούσαν να βελτιώσουν την καθημερινότητα σου. Ειδικά η Κυριακή προσφέρεται για κάτι τέτοιο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το κλείσιμο της εβδομάδας είναι πιθανό να σε βρει αντιμέτωπους με εξαπατήσεις και συκοφαντίες από άτομα που περιμένεις ότι θα ήταν δίπλα σου να σε υποστηρίξουν. Όμως, ένας Τοξότης δεν το βάζει κάτω, γι’ αυτό την Κυριακή βρίσκεις τον τρόπο να περάσεις καλά, είτε διασκεδάζοντας είτε βγάζοντας τα απωθημένα σου κάνοντας σπορ. Επίσης, ευεργετικά μπορεί να λειτουργήσει στην αυτοπεποίθηση σου και το να μοιραστείς τους προβληματισμούς σου με την οικογένεια σου, που καθόλου παράξενο δεν είναι το να έπαιξε ρόλο στην απογοήτευση σου τις προηγούμενες μέρες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Φαίνεται πως για άλλη μια φορά δουλεύεις πυρετωδώς και ασχολείσαι με πράγματα που θα αλλάξουν τα δεδομένα στην πορεία της ζωή σου. Σε αυτήν τη φάση, λοιπόν, απαιτείται να είσαι δυνατός και να χειριστείς με διπλωματία κάποιες καταστάσεις. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα κάτσεις να σε κοροϊδέψει ο “πάσα ένας”... Επειδή το μυαλό μπορεί να είναι θολό αυτές τις μέρες, μη βιαστείς να πάρεις αποφάσεις, ειδικά αν σου βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο. Κατά τ’ άλλα, απόλαυσε τις ευκαιρίες που σου προσφέρει το Σαββατοκύριακο για νέες γνωριμίες και όμορφες συζητήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σύνοδος του Άρη με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εσένα στον οικονομικό τομέα, όμως το πρόβλημα είναι ότι δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις τις ευκαιρίες από τα “δολώματα”. Και τι εννοώ μ’ αυτό; Ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σου κάνουν πολύ δελεαστικές προσφορές και μάλιστα σε κουτιά με υπέροχες κορδέλες και περιτυλίγματα, που μόλις τα ανοίξεις θα αρχίσουν να ξεπηδούν από μέσα “απαιτήσεις”. Πριν, λοιπόν, αποδεχτείς τα δώρα τους, καλό θα είναι να θυμάσαι κατά πόσο θα αντέχεις να έχεις κάποια υποχρέωση σε αυτόν που σου το προσφέρει.

ΙΧΘΥΕΣ: Η σύνοδος του κυβερνήτη σου, του Ποσειδώνα, με τον Άρη στο ζώδιο σου, εντείνει από τη μία τη διαίσθηση σου κι από την άλλη την καχυποψία σου. Ειδικά η τελευταία είναι αυτή που σε κάνει να αμφισβητείς τις προθέσεις των άλλων και σε κάποιες περιπτώσεις δικαίως, αλλά μην το παρακάνεις, γιατί δε θα δυσκολευτείς να φτάσεις σε επίπεδα παραλογισμού. Κατά τ’ άλλα, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό, αν θέλεις να διοχετεύσεις όλη σου την ενέργεια σε μια σχέση ή σε ένα σχέδιο, στα οποία πιστεύεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου.

