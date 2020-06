Κόσμος

Νέο βίντεο με αστυνομική βία μέχρι θανάτου σε βάρος Αφροαμερικανού

Νέο περιστατικό με θάνατο Αφροαμερικανού κατά την διάρκεια σύλληψής του βλέπει το "φως" της δημοσιότητας...

Η Αστυνομία στην Οκλαχόμα έδωσε στη δημοσιότητα οπτικοακουστικό υλικό από κάμερα που έφερε αστυνομικός, στο οποίο καταγράφεται καρέ-καρέ η σύλληψη ενός Αφροαμερικανού το 2019 που λέει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», με έναν λευκό αστυνομικό να απαντά σε αυτό «Δεν με νοιάζει», λίγα λεπτά πριν ο συλληφθείς χάσει τις αισθήσεις του και διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σύλληψη του 42χρονου Αφροαμερικανού, Ντέρικ Σκοτ, στην Οκλαχόμα, διερευνήθηκε και ο Εισαγγελέας αποφάνθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί ενήργησαν καταλλήλως. Όλοι οι αστυνομικοί απαλλάχθηκαν από τη διάπραξη οιωνδήποτε επιλήψιμων πράξεων.

Το υλικό της κάμερας των εμπλεκόμενων αστυνομικών δόθηκε αυτήν την εβδομάδα στη δημοσιότητα κατόπιν αιτήματος των διαδηλωτών του κινήματος “Οι Ζωές των Μαύρων Μετρούν” (Black Lives Matter).

Το NBC News ανέφερε ότι το πόρισμα της νεκροψίας του Σκοτ, το οποίο περιήλθε σε γνώση του τηλεοπτικού δικτύου, ανέφερε ως αιτία θανάτου την κατάρρευση πνεύμονα και «απροσδιόριστο» τρόπο θανάτου. Η χρήση μεθαμφεταμίνης που είχε γίνει από τον Σκοτ λίγο πριν από τον θάνατό του και το άσθμα, καταγράφηκαν ως παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατο.

Η δημοσίευση του βίντεο έγινε εν μέσω της έντονης συζήτησης στις ΗΠΑ σχετικά με την αστυνομική βαρβαρότητα και τη φυλετική δικαιοσύνη σε συνέχεια της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος φώναζε «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» καθώς ένας αστυνομικός της Μινεάπολης πίεζε με το γόνατό του το λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά.

Ο Σκοτ, στις 20 Μαΐου 2019, συνελήφθη έπειτα από ένα τηλεφώνημα στο κέντρο άμεσης δράσης που ανέφερε ότι ο άνδρας απειλούσε ανθρώπους με ένα περίστροφο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο Σκοτ άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί τον έριξαν κάτω και ένα πιστόλι βρέθηκε στην τσέπη του παντελονιού του.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας, Λάρι Γουίθροου, δήλωσε ότι ο Σκοτ φάνηκε γρήγορα να πέφτει αναίσθητος ενώ φορούσε χειροπέδες και ήταν ξαπλωμένος μπρούμυτα. Τον έφεραν σε «θέση ανάνηψης» και οι αστυνομικοί κάλεσαν ασθενοφόρο.

Ο Γουίθροου υπερασπίστηκε τον αστυνομικό που είπε στον Σκοτ ότι δεν τον νοιάζει, όταν εκείνος εκλιπαρούσε πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει. «Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συμπλοκής, σίγουρα αυτό μπορεί να είναι κάτι που λέει ένας αστυνομικός. Απλώς καταλάβετε ότι οι αστυνομικοί μάχονται με κάποιον σε αυτό το σημείο», δήλωσε.