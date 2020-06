Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Άστατες συνθήκες, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές, το Σάββατο. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Το Σάββατο, στην κεντρική και στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους ή πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα δυτικά και νότια πελάγη με ένταση 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, διαπιστώνει την ύπαρξη πυρηνοτρήτη στην ελιά. Η καρπόβια γενιά του εντόμου είναι η πιο επικίνδυνη για την ελαιοπαραγωγή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καρπόπτωση.

Στις πιο πρώιμες περιοχές η καρπόδεση έχει ολοκληρωθεί και ο καρπός πλησιάζει το μέγεθος φακής, ενώ στις οψιμότερες οι ελιές είναι στο μέσο της καρπόδεσης. Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου έχει ξεκινήσει με μέτριες συλλήψεις.

Καταπολέμηση: Συστήνεται άμεσα ψεκασμός με κατάλληλα εντομοκτόνα εναντίον των νεαρών προνυμφών του εντόμου για την αποφυγή εισόδου τους στον καρπό. Σε περιοχές όπου κάθε χρόνο οι ζημιές είναι σοβαρές ή που την φετινή χρονιά η καρποφορία είναι περιορισμένη, θα ήταν σκόπιμο να γίνει και επαναληπτικός ψεκασμός μετά από 10 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

