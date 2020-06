Οικονομία

Σεντένο για Eurogroup: δεν τέθηκε ζήτημα για τα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ελλάδα

Ο Μάριο Σεντένο ενημέρωσε τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης ότι δε θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup. Τι είπε για τη χώρα μας.

Τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωζώνη επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «βρισκόμαστε σε βαθιά ύφεση» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική δράση η οποία θα στηρίξει την ανάκαμψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναφορικά με την Ελλάδα, ο επικεφαλής της ευρωομάδας είπε ότι πρόκειται για δύσκολη περίοδο και για την ελληνική οικονομία, εξαίροντας ωστόσο την αποφασιστική και κατάλληλη απάντηση των ελληνικών αρχών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόσο ο Μάριο Σεντένο όσο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι είπαν ότι «η Ελλάδα θα επωφεληθεί από την ίδια ευελιξία όπως και τα άλλα μέλη της ευρωζώνης». Σημείωσε πάντως ότι το ζήτημα των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα των επόμενων ετών δεν συζητήθηκε στο Eurogroup.

Σχετικά με την Ισπανία και την Κύπρο, ο επικεφαλής του Eurogroup τόνισε ότι "κατανοούμε πλήρως πως αυτοί είναι πολύ δύσκολοι καιροί, αλλά εκφράσαμε τα συγχαρητήριά μας και τις δύο χώρες για την αντίδρασή τους στην πανδημία και είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα που αποφάσισαν οι αρχές αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα τις βοηθήσουν να αντέξουν στο σημερινό σοκ".

Παράλληλα, ο Μάριο Σεντένο ενημέρωσε επισήμως τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης ότι δε θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup λέγοντας ότι «όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος».