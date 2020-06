Κοινωνία

Λύτρας για επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα “πάγωσε” όταν της είπα ποια συνελήφθη (βίντεο)

Ο Συνήγορος της οικογένειας της 34χρονης αποκάλυψε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το πώς αντέδρασε η Ιωάννα όταν έμαθε ποια είναι η γυναίκα που κατηγορείται για την επίθεση...

Για την αντίδραση της Ιωάννας, όταν ενημερώθηκε για την ταυτότητα της γυναίκας που κατηγορείται για την επίθεση με το βιτριόλι, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο συνήγορος της οικογένειας της 34χρονης, Απόστολος Λύτρας.

“Έμαθε ποια είναι. Στην αρχή της είπα ότι έγινε μια προσαγωγή και ύστερα της είπα ποια γυναίκα συνελήφθη” τόνισε ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε ότι η Ιωάννα “πάγωσε” στο άκουσμα του ονόματός της γιατί την είχε δει μόνο πέντε φορές.

“Μιλάμε για μια όχι απλά ασήμαντη, αλλά απίστευτη αφορμή” σχολίασε ο συνήγορος της οικογένειας τονίζοντας ότι τον σύντροφο της δράστιδος δεν τον έχει δει ποτέ. Δεν τον ξέρει.

“Επειδή έχει πάει τρία ταξίδια και κρατάει μια τσάντα δεν μπορούμε να βγάλουμε όλη την κακία μας πάνω σε αυτό το παιδί. Είναι τραγικό αλλά συμβαίνει…” κατέληξε ο κ. Λύτρας.