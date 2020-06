Αθλητικά

Παναθηναϊκός: μάχη για να μείνουν Ζαχίντ και Ανουάρ

Τα συμβόλαια που λήγουν στις 30 Ιουνίου "καίνε" τον Παναθηναϊκό και τον Τσάβι Ρόκα εν όψει της συνέχειας των playoffs...

Οι... ανατροπές που έχει προκαλέσει σε όλα τα επίπεδα η πανδημία του κορονοϊού φέρνει ακόμη πιο έντονα στο προσκήνιο το πολύ σοβαρό ζήτημα των συμβολαίων που ολοκληρώνονται στις 30/06 και δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη αν (και υπό ποίο καθεστώς) θα ανανεωθούν μέχρι την ολοκλήρωση των πλέι-οφ της εφετινής Super League, που προσδιορίζεται για το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου.

Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 8 συμβόλαια που ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου. Τρία εξ αυτών αφορούν δανεικούς (Ανουάρ, Ζαχίντ, Νατζ) και πέντε ελεύθερους (Χρήστος Δώνης, Ινσούα, Γιόχανσον, Αποστολάκης, Βαγιαννίδης). Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) πως «...για τους δανεικούς συζητάμε με κάθε ομάδα όπου ανήκουν γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική», ενώ «...για όσους λήγουν τα συμβόλαια είμαστε σε φάση αναμονής, εάν θα υπάρξει κάποια κεντρική θέση από τους αρμόδιους φορείς, ειδάλλως θα χειριστούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

Η όλη διαδικασία, ειδικά με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, «ακουμπάει» πρώτα απ’ όλα την ΕΠΟ, η οποία επί του παρόντος δεν έχει πάρει θέση για το πώς θα διαχειριστεί το θέμα. Είτε με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για επέκταση των συμβολαίων μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς (και της 10ης αγωνιστικής των πλέι-οφ), είτε με επέκταση έστω για ένα χρονικό διάστημα 10 ημερών (10 Ιουλίου), όπως είχε κυκλοφορήσει αρχικά.

Κοντολογίς, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να «χάσει» μετά την 1η Ιουλίου ένα γκρουπ παικτών και να στερηθεί την παρουσία τους σε όλο το β’ γύρο των πλέι-οφ (από τις αρχές Ιουλίου και μετά), με μεγάλες αγωνιστικές συνέπειες. Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ισχύουν τα εξής δεδομένα:

Ανουάρ Τουχαμί: Η Βαγιαδολίδ δεν προτίθεται να αποδεχθεί επέκταση του δανεισμού του έως τις 20 Ιουλίου. Ήδη ο Τσάβι Ρόκα είναι σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τους Ισπανούς, για να αλλάξει την κατάσταση.

Γκίας Ζαχίντ: Ούτε ο ΑΠΟΕΛ... καλοβλέπει την ολιγοήμερη επέκταση. Και γι’ αυτό οι «πράσινοι» έχουν ήδη μιλήσει με τον Νορβηγό μέσο, για να μιλήσει με τη διοίκηση της κυπριακής ομάδας και να πιέσει κι αυτός από την πλευρά του να μείνει για τρεις εβδομάδες ακόμα στον Παναθηναϊκό.

Ντομινίκ Νατζ: Η Λέγκια στην οποία ανήκει ο Ούγγρος εξτρέμ, έχει θετική διάθεση για να τον αφήσει για λίγο ακόμα στον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής επίσημα.

Κώστας Αποστολάκης: Κι εδώ υπάρχει... θέμα με τον ΑΠΟΕΛ, στον οποίο έχει ήδη υπογράψει ο 21χρονος μπακ. Οι Κύπριοι του ζήτησαν να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στις 5 Ιουλίου και αν δεν υπάρξει άλλη απόφαση από την ΕΠΟ, δεν θα μείνει.

Γιώργος Βαγιαννίδης: Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, θα φύγει την 1η Ιουλίου για την Ίντερ, εκτός αν αλλάξει τα δεδομένα η ΕΠΟ.

Εμάνουελ Ινσούα: Πολύ δύσκολα θα παραμείνει ο Αργεντινός μπακ μετά την 1η Ιουλίου στον Παναθηναϊκό.

Χρήστος Δώνης-Ματίας Γιόχανσον: Και οι δύο παίκτες έχουν μεταφέρει τις αρχικές σκέψεις τους για να παραμείνουν για λίγες ημέρες ακόμα, προκειμένου να παίξουν σε όλα τα ματς και να βρουν πιο εύκολα την επόμενη ομάδα στην καριέρα τους.