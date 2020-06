Υγεία - Περιβάλλον

Καλοφώνου στον ΑΝΤ1: Στόχος μας η Ιωάννα να πάρει την ζωή της πίσω (βίντεο)

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της 34χρονης που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, σύμφωνα με την Διευθύντρια Πλαστικής Χειρουργικής της Μονάδας Εγκαυμάτων στο Θριάσιο.