Ηχηρό μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκία για την Αγία Σοφία

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν τη διατήρηση του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε νέα τοποθέτησή του.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει εκ νέου τη στήριξή του στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος της Αγίας Σοφίας μόλις μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης για τις θρησκευτικές ελευθερίες ανά τον κόσμο για το έτος 2019.

«Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθούμε να θεωρούμε την Αγία Σοφία μνημείο ιδιαίτερης σημασίας και στηρίζουμε τη διατήρησή της με τρόπο που θα σέβεται την πολύθρησκευτική ιστορία της», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Έλληνες ανταποκριτές.

Στην έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες ανά τον κόσμο αναφερόταν ότι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνέχισαν να θέτουν το θέμα στους Τούρκους συναδέλφους τους, υποστηρίζοντας τη διατήρησή της Αγίας Σοφίας κατά έναν τρόπο που θα είναι σύμφωνος με την πολυθρησκευτική της ιστορία.

Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, «αναφορικά με την αμερικανική πολιτική για την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία, τονίζεται ότι ο πρέσβης, άλλα στελέχη της πρεσβείας και των προξενικών αρχών, καθώς και επισκέπτες αξιωματούχοι των ΗΠΑ θέτουν το ζήτημα σε συνεχή βάση κατά τις συναντήσεις τους με Τούρκους αξιωματούχους».